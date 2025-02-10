Video Yaşam Donan şelale böyle görüntülendi | Video
Donan şelale böyle görüntülendi | Video

Donan şelale böyle görüntülendi | Video

10.02.2025 | 12:34

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde donan Uçak Şelalesi'nin buzlar içerisindeki görüntüsü seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da olumsuz hava şartları devam ediyor. Sıcaklıkların sıfır derecelerin altında seyrettiği kentte bir çok göl, gölet ve şelale dondu. Şuhut ilçesi Senir köyü sınırları içerisinde yer alan Uçak Şelalesi de soğuk havadan dolayı dondu. Donan şelale görüntüsü ile seyrine doyumsuz manzara ortaya çıkardı. Donan şelale Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Basın Yayın ve Hakla İlişkiler Müdürlüğü Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz'ın çektiği görüntülere Müzisyen Aydın Baş'ın hang drum isimli enstrüman ile çaldığı müzik de eklenince ortaya güzel görüntüler çıktı.
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