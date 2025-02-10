Donan şelale böyle görüntülendi | Video
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde donan Uçak Şelalesi'nin buzlar içerisindeki görüntüsü seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.
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