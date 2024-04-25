Drift atıp sosyal medyada paylaştı, cezası ağır oldu | Video
Kastamonu’da otomobili ile drift atıp görüntülerini sosyal medyada paylaşan şahsa 45 bin 900 TL para cezası kesildi, aracı ise 60 gün trafikten men edildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Ekipler tarafından yapılan kontrollerde S.C.A.'nın sürücü belgesi olmadığı ve aracına zorunlu trafik sigortası yaptırmadığı belirlendi. Ekipler tarafından şahsa toplam 45 bin 900 TL para cezası kesildi. Şahsın aracı ise 60 gün süreyle trafikten men edildi. Ayrıca sürücü trafikte yaptığım tehlikeli hareketler sebebiyle gerekli adli işlemlerin yapılması için Kuzeykent Şehit Şerife Özden Kalmış Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.
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