Video Yaşam Düğün salonundaki küçük hırsız kameralara yakalandı | Video

Düğün salonundaki küçük hırsız kameralara yakalandı | Video

Düğün salonundaki küçük hırsız kameralara yakalandı | Video
20.06.2021 | 16:31

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Bursa'da düğün salonunda küçük kız çantayı alıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz gün merkez Yıldırım ilçesinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün sırasında salona giren küçük kız masada bulunan çantayı alarak omzuna asarak salondan çıktı. Sonrasında merdivenlerden aşağıya inen küçük kız kapıdan çıkarak gözden kayboldu.

Düğün salonunda çantanın sahibi masaya geri geldiğinde çantasını yerinde göremeyince salon yetkililerine haber verdi. Güvenlik kameralarını inceleyen çanta sahibi ve salon yetkilileri polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Güvenlik kameralarından küçük kızın eşgalini belirleyen ekipler arama çalışması başlattı.

Küçük kızın çanta içerisinde bulunan araba anahtarı, kimlik ve kartları bıraktığı ve 150 lira nakit parayı alıp kayıplara karıştığı öğrenildi. Çanta sahibi ise küçük kızı hırsızlık yapması için teşvik edenlerden şikayetçi oldu.

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