Video Yaşam Emniyet zehir tacirlerine göz açtırmıyor... Akira İstanbul'da yakalandı | Video

Emniyet zehir tacirlerine göz açtırmıyor... Akira İstanbul'da yakalandı | Video

Emniyet zehir tacirlerine göz açtırmıyor... Akira İstanbul'da yakalandı | Video
12.01.2021 | 13:26

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Emniyet zehir tacirlerine göz açtırmıyor... Akira İstanbul'da yakalandı | Video 00:49
Emniyet zehir tacirlerine göz açtırmıyor... Akira İstanbul'da yakalandı | Video 12.01.2021 | 13:26
Son dakika haberi: WhatsApp sözleşmesi için harekete geçildi! KVKK inceleme başlattı | Video 01:27
Son dakika haberi: WhatsApp sözleşmesi için harekete geçildi! KVKK inceleme başlattı | Video 12.01.2021 | 13:08
Kovid-19 aşısı için başvuru kayıtları 'Aşıla' uygulaması ile yapılacak! 'Aşıla' mobil uygulaması nasıl kullanılacak? | Video 02:29
Kovid-19 aşısı için başvuru kayıtları 'Aşıla' uygulaması ile yapılacak! 'Aşıla' mobil uygulaması nasıl kullanılacak? | Video 12.01.2021 | 13:00
Mağaradan yarasa gübresi çıkartarak satıyor 03:20
Mağaradan yarasa gübresi çıkartarak satıyor 12.01.2021 | 12:41
Van semalarında sığırcık kuşlarının muhteşem dansı kamerada | Video 01:25
Van semalarında sığırcık kuşlarının muhteşem dansı kamerada | Video 12.01.2021 | 12:41
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara Geleneksel Sporlar Tesisi Açılışı Töreni'nde önemli açıklamalar | Video 10:01
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara Geleneksel Sporlar Tesisi Açılışı Töreni'nde önemli açıklamalar | Video 12.01.2021 | 11:57
Koronavirüs aşısı takvimi İstanbul'da nasıl olacak? | Video 16:52
Koronavirüs aşısı takvimi İstanbul'da nasıl olacak? | Video 12.01.2021 | 11:26
İstanbul’da genç kadının yaşadığı kapkaç dehşeti kamerada | Video 02:47
İstanbul’da genç kadının yaşadığı kapkaç dehşeti kamerada | Video 12.01.2021 | 10:46
Son dakika! İstanbul Esenyurt'ta 95 yaşındaki kadına gasp dehşeti yaşatanlar böyle yakalandı | Video 01:15
Son dakika! İstanbul Esenyurt'ta 95 yaşındaki kadına gasp dehşeti yaşatanlar böyle yakalandı | Video 12.01.2021 | 10:54
Nevşehir'de polis olmak isteyen genç kıza, polislerden sürpriz doğum günü kutlaması | Video 00:45
Nevşehir'de polis olmak isteyen genç kıza, polislerden sürpriz doğum günü kutlaması | Video 12.01.2021 | 10:46
Adana'da dehşete düşüren görüntüler kamerada... Kısıtlamada polisten kaçarken yaşlı adamı öldürdü | Video 04:50
Adana'da dehşete düşüren görüntüler kamerada... Kısıtlamada polisten kaçarken yaşlı adamı öldürdü | Video 12.01.2021 | 10:00
Müge Anlı canlı yayın izle: 12 Ocak 2021 Salı atv izle! Kan donduran kadın cinayeti hakkında flaş gelişme | Video 02:15
Müge Anlı canlı yayın izle: 12 Ocak 2021 Salı atv izle! Kan donduran kadın cinayeti hakkında flaş gelişme | Video 12.01.2021 | 10:13
Cep telefonu bayisini soydular, motosiklet çalıp kapkaç yaptılar | Video 01:48
Cep telefonu bayisini soydular, motosiklet çalıp kapkaç yaptılar | Video 12.01.2021 | 10:00
TEM'de 12 araç birbirine girdiği zincirleme kaza! Oluşan trafik havadan böyle görüntülendi | Video 05:29
TEM'de 12 araç birbirine girdiği zincirleme kaza! Oluşan trafik havadan böyle görüntülendi | Video 12.01.2021 | 10:01
Yüksekovalı kardeşler hurda malzemeden elektrikli araç yaptı | Video 03:44
Yüksekovalı kardeşler hurda malzemeden elektrikli araç yaptı | Video 12.01.2021 | 09:37
Edirne'de gece saatlerinde sağanak etkili oldu | Video 00:53
Edirne'de gece saatlerinde sağanak etkili oldu | Video 12.01.2021 | 09:37
Amasya'da trenin yayaya çarptığı an kamerada | Video 00:20
Amasya'da trenin yayaya çarptığı an kamerada | Video 12.01.2021 | 09:13
İstanbul’un göbeğinde feci ölüm! 6. kattaki evinin penceresinden aşağıya düştü | Video 04:15
İstanbul’un göbeğinde feci ölüm! 6. kattaki evinin penceresinden aşağıya düştü | Video 12.01.2021 | 08:33
İstanbul'da kısıtlamada araçla bahçeye uçan alkollü gençler kahkaha attı | Video 04:42
İstanbul'da kısıtlamada araçla bahçeye uçan alkollü gençler kahkaha attı | Video 12.01.2021 | 08:33
İstanbul Bayrampaşa'da bir anne çocuğunun gözü önünde boğularak öldürüldü | Video 04:13
İstanbul Bayrampaşa'da bir anne çocuğunun gözü önünde boğularak öldürüldü | Video 12.01.2021 | 08:33

İstanbul’da uyuşturucu madde satışı yapan “Akira” kod adlı zehir taciri yakalandı ve tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İstanbul Polisi, Beylikdüzü İlçesi Barış Mahallesi'ndeki bir çamlık alanda kendisini "Akira" olarak tanıtan bir uyuşturucu satıcısının Metamfetamin olarak bilinen uyuşturucu maddenin satışını yaptığını tespit etti. M.R.P. isimli şüphelinin kimliği belirlendi. Gözaltına alınan şüphelinin adresinde yapılan aramalarda; 26 parça halinde 174.55 gram Metamfetamin maddesi, 10.5 gram Kokain maddesi, 11 gram Esrar maddesi, 21 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA