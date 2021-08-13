Video Yaşam Evini lağım suyu basan vatandaş İmamoğlu’na isyan etti | Video

Evini lağım suyu basan vatandaş İmamoğlu’na isyan etti | Video

Evini lağım suyu basan vatandaş İmamoğlu’na isyan etti | Video
13.08.2021 | 10:09

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Beyoğlu’nda bir apartmanın bodrum katında ikamet eden Eyüp Çakin adlı vatandaşın yatak odasından lağım suları yükseldi. Tüm müracaatlarına rağmen İSKİ’nin durumla ilgilenmediğini kaydeden Çakin, “İmamoğlu bu rezilliği görsün. Rezillik çekiyorum artık bana bir çare bulun” dedi.

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Beyoğlu'nda ikamet eden esnaf Eyüp Çakin, bir buçuk ay önce yatak odasının zemininden suların yükseldiğini fark edip ilgili ekiplere müracaat etti. İddiaya göre, İSKİ ekipleri gerekli müdahaleleri yapmayarak bir buçuk aydır sorunu çözemeyince ev sahibi Eyüp Çakin'de yatak odasını basan lağım suyuyla yaşamaya mecbur kaldı. Kendi kurduğu motor sistemiyle her gün suyu boşaltmaya çalışan ve kötü kokudan etkilenen ailesini evden gönderen Çakin, "Rezillik çekiyorum artık bana bir çare bulun" diyerek İmamoğlu'na seslendi.

"YALAN VEYA YANLIŞ DEĞİL. BU SU BENİM YATAK ODAMDAN ÇIKIYOR"
Evini basan lağım sularıyla uyuyan Eyüp Çakin, "Burası benim yatak odam. Gördüğünüz gibi ben buraları hep kazmışım burası benim yatak odam başka bir yer değil. Buraların haline bakın, bütün eşyalarım da gördüğünüz gibi girişte hepsi. Bu şekilde bu evden su çıkarmaktayım ben. Yalan veya yanlış değil bu su benim yatak odamdan çıkıyor. Bunun artık bir çaresinin bulunmasını istiyorum. Bir buçuk aydan beri çok kötü durumdayım. Sularla uğraşıyorum sürekli. Yatak odamın köşesinden perde duvarın altından gelen su. Suları boşaltmaya çalışıyorum kendi imkanlarımla mücadele veriyorum. Bir buçuk aydan beri 185'i arıyorum ihbar ettim. Evime geldiler ve suyun perde duvarın arkasından geldiğini söylediler. Bu suyun lağım suyu olduğunu kendileri tespit ettiler. Ondan sonrasında ben bir buçuk aydır rezillik çekiyorum, daraldım, bunaldım artık. Ailemi evden gönderdim sağda solda kalıyorlar, kimse evde yok. Odamı kullanamıyorum. Tek odada kalıyorum. Pis su olduğundan dolayı ev lağım kokuyor. Aylardır buna çare bulamadık. Beyoğlu Belediyesi değil buna Feriköy İSKİ bakıyormuş, bir çare bulamadılar. Büyükşehir Belediyesi'ne de mail attım. Beyaz Masa'ya başvurun dediler. Her yere de başvurdum ama çare bulamadım. En sonunda suları kurduğum teçhizatla çekme yapıyorum. Yarım saatte kırk beş dakikada doluyor su. Günde 25 -30 kova su boşaltıyorum buradan. Hanım evde olmadığından komşular gelip düğmeye basıyor ve suyu o şekilde boşaltıyoruz " dedi.

"İMAMOĞLU BENİ BU REZİLLİKTEN KURTAR"
Evini basan sudan kurtarmaya çalışan Eyüp Çakin , "Sayın İmamoğlu'nun bu rezilliği görmesini ve Feriköy İSKİ'nin buna bir an önce müdahale etmesini istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. İmamoğlu başkanımıza ben sosyal medya üzerinden mesaj attım. Bana Beyaz Masa'ya başvurmamı söylediler. Oraya da başvurdum ama hiçbir sonuç alamadım. Halen bu şekilde beklemekteyim başkanım artık benim sesimi duyun. Buyurun evime gelip görebilirsiniz durumumu. Rezillik çekiyorum. Çare arıyorum, artık sesimi duyun. İmamoğlu başkanımız beni bu rezillikten kurtarsın artık" şeklinde konuştu.

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