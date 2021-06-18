Facianın eşiğinden dönüldü. Kontrolden çıkan araç benzin istasyonunun duvarına böyle çarptı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:25
Aile içi kavgaya giden polis kenevir bahçesiyle karşılaştı | Video 18.06.2021 | 12:36
01:28
Hırsızlık yapabilmek için ölümü göze aldı, metrelerce yükseğe çıktı | Video 18.06.2021 | 12:36
00:28
Girdiği evdeki kumbarayı çaldı, yakalandı | Video 18.06.2021 | 12:18
00:13
03:29
Şehir hatları vapurunda yer kavgası: Kemancıyı yumruklarla darp etti | Video 18.06.2021 | 11:45
02:10
Manav sahibini "soğan" ile böyle dövdüler | Video 18.06.2021 | 11:59
00:59
Sivas'ta anne ve kızını pompalı tüfekle rehin alan şüpheli adliyede 18.06.2021 | 11:19
07:05
Müge Anlı’ya bir ödül daha... Üst üste 9 kez! 18.06.2021 | 11:37
12:24
03:46
Ordu'da inşatta bulunan 'örümcek maymunu' koruma altına alındı 18.06.2021 | 10:15
01:11
Yunanistan ölüme terketti, Mehmetçik kurtardı | Video 18.06.2021 | 10:58
03:04
Aşı olana Adana kebap bedava | Video 18.06.2021 | 10:44
00:40
06:17
1.65 tonluk kurbanlık görenleri şaşırtıyor | Video 18.06.2021 | 10:06
00:57
00:50
Ev sahibine aldırış etmediler, eve böyle girdiler | Video 18.06.2021 | 10:16
01:26
Bursa'da feci kaza! Hatalı sollama can aldı 1 ölü, 4 ağır yaralı 18.06.2021 | 10:13
01:00
"Sevgili tuzak kurdu iki kişi gasp etti" iddiası | Video 18.06.2021 | 10:16
01:01
00:18
İlkokul öğrencisinden Macron’u şoke eden tokat sorusu! 18.06.2021 | 10:07
Diyarbakır’da başka bir araç tarafından sıkıştırılan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu benzin istasyonunun duvarına çarptı. Hurdaya gönen otomobilin benzin istasyonuna girmemesi faciayı önlerken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, dün akşam üzeri Diyarbakır-Elazığ karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sol şeritten sağ şeride kontrolsüz geçiş yapan araç, Subaru marka otomobili sıkıştırdı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, benzin istasyonunun duvarına çarparak durabildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hurdaya gönen otomobilin benzin istasyonuna girmemesi faciayı önlerken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.