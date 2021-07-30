Felç geçiren Tuğba Özay’dan haber var! Tuğba Özay çiftliğinin son halini paylaştı! | Video

Dün öğle saatlerinde Manavgat’ın Yeniköy mahallesinde başlayan ve 4 bölgeye sıçrayan yangına müdahaleler tüm hızıyla sürüyor. Karadan ve havadan söndürülmeye çalışılan yangından ünlü manken Tuğba Özay’ın çiftliği de zarar gördü. Sosyal medya hesabı üzerinden gözyaşları içerisinde yardım isteyen Tuğba Özay, sinir krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan ve felç geçirdiğini öğrenen Tuğba Özay’ın sağlık durumu daha iyiye gidiyor. Ünlü manken bugün yeni bir paylaşım yaparak takipçilerini son durumu ile ilgili bilgilendirdi. İşte Tuğba Özay’ın hem kendisinin, hem de çiftliğinin son durumu….