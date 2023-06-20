Video Yaşam Film sahnesi gibi silahlı kavga kamerada: Yumruklaşıp birbirlerine ateş açtılar! | Video
Film sahnesi gibi silahlı kavga kamerada: Yumruklaşıp birbirlerine ateş açtılar! | Video

Film sahnesi gibi silahlı kavga kamerada: Yumruklaşıp birbirlerine ateş açtılar! | Video

20.06.2023 | 10:48

Sarıyer’de bir iş yerinde alacak-verecek nedeniyle birbirine giren şahısların önce yumruklaştığı sonra birbirlerine ateş açtığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yaşananlar film sahnelerini aratmazken, Sarıyer Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından gözaltına alınan 3 şahıstan 2’si tutuklandı. Diğer yaralının da hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayda kullanılan 3 silaha ise el konuldu.

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Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 21.30 sıralarında Sarıyer Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinde oturan sahibi Hüseyin K. ile Tuncay A. ve Taner A. arasında alacak-verecek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma esnasında şahıslar birbirlerine küfür edince şahıslar birbirlerine yumruk atmaya başladı. Kısa sürede büyüyen olayda taraflar birbirlerine silah çekerek ateş açmaya başladı. İşyerinde başlayan karşılıklı çatışma dışarıya taştı. Dışarıda da birbirine ateş açılması sonucu Hüseyin K. 3 kurşun, Tuncay A. da 3 kurşun ve Taner A. da 1 kurşunla bacağından yaralandı. Film sahnelerini aramayan o kavga ve çatışma ise kameralara anbean yansıdı.

ALACAK-VERECEK YÜZÜNDEN BİRBİRLERİNE GİRDİLER
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılardan Hüseyin K.'yı ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne, Tuncay A.'yı Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Taner A.'yo ise Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılarak tedavi altına aldı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

SARIYER ASAYİŞ POLİSİ SALDIRGANLARI YAKALADI
Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği polisleri olayda kullanılan 3 silaha el koyarken, tedavilerinin ardından da şahısların ifadelerini aldı. Şahıslar ifadelerinde, aralarında alacak verecek nedeniyle tartışma yaşandığını, çıkan tartışma sonucunda şahısların kavga ederek silahla birbirlerini yaraladıklarını söyledikleri öğrenildi. Ayrıca şahısların emniyette yapılan sorgulamasında benzer suçlardan çok sayıda kayıtları olduğu tespit edildi.

SALDIRGANLARDAN 2'Sİ TUTUKLANDI, DİĞERİ HASTANEDE
Öte yandan olayla yapılan çalışma çerçevesinde tedavilerinin ardından taburcu olan ve emniyette adli işlemleri yapılan Tuncay A. ve Taner A.'yı adliyeye sevk edildi. Şahıslar, "kasten yaralama" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaralı işyeri sahibi Hüseyin K.'nın ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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