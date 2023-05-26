Filyos Çayı'nda cesedi bulunan Gabonlu Dina’nın cenazesi ülkesine gönderildi | Video
Karabük Filyos Çayı'nda cansız bedenine ulaşılan 17 yaşındaki Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın cenazesi, İstanbul Havalimanı’ndan kalkan uçakla ülkesine gönderildi.
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