Gaziosmanpaşa'da arızalanan İETT otobüsü trafik yoğunluğuna neden oldu | Video

Abdi İpekçi Caddesi üzerinde seyreden otobüs, henüz bilinmeyen bir nedenle arızalandı. Otobüsün durduğu şerit trafiğe kapanırken araç kuyruğu oluştu. İETT çekicisi yardımıyla otobüsün yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.