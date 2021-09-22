Video Yaşam Gaziosmanpaşa'da arızalanan İETT otobüsü trafik yoğunluğuna neden oldu | Video

Gaziosmanpaşa'da arızalanan İETT otobüsü trafik yoğunluğuna neden oldu | Video

Gaziosmanpaşa'da arızalanan İETT otobüsü trafik yoğunluğuna neden oldu | Video
22.09.2021 | 22:03

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Abdi İpekçi Caddesi üzerinde seyreden otobüs, henüz bilinmeyen bir nedenle arızalandı. Otobüsün durduğu şerit trafiğe kapanırken araç kuyruğu oluştu. İETT çekicisi yardımıyla otobüsün yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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