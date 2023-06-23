‘Gelinim Olur Musun?’ yarışmasıyla tanınan Caner Toygar, Esra Erol’un sezon finaline damga vurdu! | Video

ATV’nin reytingleri altüst eden başarılı programlarından ‘Esra Erol’da, bugün sezon finali ile izleyicileri ekran başına kilitledi. ‘Esra Erol’da’ya bugün programın muhabiri ‘Gelinim Olur Musun?’ yarışmasıyla tanınan ve yaklaşık 12 gün önce evlenen Caner Toygar ve eşi de konuk oldu. Mutlu çiftten Caner Toygar, programda bir de çocuk istediğini belirterek izleyicileri şaşırttı. İşte Esra Erol’un sezon finali ve Caner Toygar’ın eşiyle olan o mutlu anlarından canlı yayına yansıyanlar!