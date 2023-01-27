Gübre yüklü kamyon devrildi, karayolunda 10 kilometre araç kuyruğu oluştu | Video
Muğla'nın Yatağan ilçesinde gübre yüklü kamyonunun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında karayolu trafiğe tamamen kapanırken, yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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