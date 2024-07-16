Gümüşhane'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı | Video
Gümüşhane’de iki otomobilin çarpıştığı kazada aynı araçta bulunan karı ve koca hayatını kaybetti. 3 kişi de yaralandı.
Ağır yaralı olarak Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan otomobil sürücüsü Veysel Yalçın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Karı kocanın hayatını kaybettiği kaza nedeniyle Gümüşhane-Trabzon Karayolu'nda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak verilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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