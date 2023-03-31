Güngören’de hızını alamayan otomobil önce minibüse sonra demir korkuluklara çarptı | Video 31.03.2023 | 13:00 Güngören’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil ilk önce hareket halindeki minibüse daha sonra da yol kenarındaki demir korkuluklara çarptı. Kırılan korkuluklardan kopan parçalar yaklaşık 10 metre yükseklikten park halinde bulunan 4 aracın üzerine düşerek zarar verdiği olay da şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 11.30 sıralarında Güngören D100 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ilk önce hareket halindeki minibüse sonra da yol kenarındaki demir korkuluklara çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle kırılan demir korkuluklardan kopan parçalar yaklaşık 10 metre yükseklikten park halinde bulunan 4 aracın üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kaza da şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken araçlar maddi hasar meydana geldi.Polis ekiplerinin kaza ile ilgili incelemeleri sürüyor.