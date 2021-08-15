Video Yaşam Haiti’deki depremde can kaybı 227’ye yükseldi | Video

Haiti’deki depremde can kaybı 227’ye yükseldi | Video

Haiti’deki depremde can kaybı 227’ye yükseldi | Video
15.08.2021 | 00:14

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Haiti’de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde can kaybının 227'ye yükseldiği bildirildi.

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