İBB’nin atıl halde bıraktığı merkezde bin 500 öğrenci ders başı yaptı | Video 18.09.2025 | 13:35 Esenyurt Belediyesi, öğrencilerin sınavlara eşit şartlarda hazırlanabilmesi amacıyla 26 farklı kültür merkezinde açılan hazırlık kurslarıyla toplam 11 bin öğrenciye ücretsiz eğitim desteği sağlıyor. Belediye, bu kapsamda geçtiğimiz yıl İBB’ye tahsis edilen ancak kapasitesinin çok altında kullanılan Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’ni de yeniden bünyesine dahil ederek YKS ve LGS’ye hazırlanan 1.500 öğrenciye ücretsiz kurs vermeye başladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İBB'ye tahsis edilen ancak yaz dönemi boyunca herhangi bir eğitim faaliyetinin yürütülmediği kültür merkezinin tahsis kararı Esenyurt Belediyesi tarafından iptal edildi. İptal sonrasında Esenyurt Belediyesinin yenilediği merkez; modern sınıfları, alanında uzman öğretmenleriyle eğitime başladı. Eğitimde fırsat eşitliği ilkesini benimseyen Belediye, öğrencilerin lise ve üniversiteye hazırlık sürecinde ihtiyaç duyduğu desteği onlara sunuyor.

"5 KATI KAPASİTEYLE HİZMET VERİYORUZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan Esenyurt Belediyesi Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nin daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) tahsis edildiğini ve geçtiğimiz yıl burada yaklaşık 300-350 öğrenciye eğitim verildiğini belirtti. Şanlıer, bu yıl ise Esenyurt Belediyesi olarak kapasiteyi artırdıklarını ve 1500 öğrenciye eğitim hizmeti sunduklarını vurguladı.

Şanlıer, "Burası şu anda 1500 öğrencinin eğitim alabileceği bir kapasiteye sahip. 5 katı öğrenciyle hizmet veriyoruz. Eğitim sezonu başlamadan önce meclis kararıyla kültür merkezini yeniden belediyemize kazandırdık. İBB'ye de gerekli bilgilendirmeyi yaptık. Bizim bu merkezde ciddi bir kayıt yoğunluğumuz var. Hatta yedek listelerde bekleyen öğrencilerimiz de mevcut. Bu nedenle kendi yerimizde daha fazla öğrenciye, daha konforlu koşullarda eğitim sunmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

GENÇLERİ GELECEĞE HAZIRLIYORLAR

Yeni eğitim sezonu itibariyle başlatılan kurslarda ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde öğrenciler eğitim alıyor. Özellikle LGS ve YKS gibi merkezi sınavlara hazırlanan öğrencilere yönelik seviye tespit sınavları, özel ders programları ve rehberlik hizmetleri sunuluyor. Belediye yetkilileri, önümüzdeki dönemde daha fazla öğrenciye ulaşmak için çalışmaların artarak süreceğini belirtti