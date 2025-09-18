Video Yaşam İBB’nin atıl halde bıraktığı merkezde bin 500 öğrenci ders başı yaptı | Video
İBB’nin atıl halde bıraktığı merkezde bin 500 öğrenci ders başı yaptı | Video

İBB’nin atıl halde bıraktığı merkezde bin 500 öğrenci ders başı yaptı | Video

18.09.2025 | 13:35

Esenyurt Belediyesi, öğrencilerin sınavlara eşit şartlarda hazırlanabilmesi amacıyla 26 farklı kültür merkezinde açılan hazırlık kurslarıyla toplam 11 bin öğrenciye ücretsiz eğitim desteği sağlıyor. Belediye, bu kapsamda geçtiğimiz yıl İBB’ye tahsis edilen ancak kapasitesinin çok altında kullanılan Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’ni de yeniden bünyesine dahil ederek YKS ve LGS’ye hazırlanan 1.500 öğrenciye ücretsiz kurs vermeye başladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İBB'ye tahsis edilen ancak yaz dönemi boyunca herhangi bir eğitim faaliyetinin yürütülmediği kültür merkezinin tahsis kararı Esenyurt Belediyesi tarafından iptal edildi. İptal sonrasında Esenyurt Belediyesinin yenilediği merkez; modern sınıfları, alanında uzman öğretmenleriyle eğitime başladı. Eğitimde fırsat eşitliği ilkesini benimseyen Belediye, öğrencilerin lise ve üniversiteye hazırlık sürecinde ihtiyaç duyduğu desteği onlara sunuyor.

"5 KATI KAPASİTEYLE HİZMET VERİYORUZ"
Konuya ilişkin açıklama yapan Esenyurt Belediyesi Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nin daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) tahsis edildiğini ve geçtiğimiz yıl burada yaklaşık 300-350 öğrenciye eğitim verildiğini belirtti. Şanlıer, bu yıl ise Esenyurt Belediyesi olarak kapasiteyi artırdıklarını ve 1500 öğrenciye eğitim hizmeti sunduklarını vurguladı.

Şanlıer, "Burası şu anda 1500 öğrencinin eğitim alabileceği bir kapasiteye sahip. 5 katı öğrenciyle hizmet veriyoruz. Eğitim sezonu başlamadan önce meclis kararıyla kültür merkezini yeniden belediyemize kazandırdık. İBB'ye de gerekli bilgilendirmeyi yaptık. Bizim bu merkezde ciddi bir kayıt yoğunluğumuz var. Hatta yedek listelerde bekleyen öğrencilerimiz de mevcut. Bu nedenle kendi yerimizde daha fazla öğrenciye, daha konforlu koşullarda eğitim sunmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

GENÇLERİ GELECEĞE HAZIRLIYORLAR
Yeni eğitim sezonu itibariyle başlatılan kurslarda ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde öğrenciler eğitim alıyor. Özellikle LGS ve YKS gibi merkezi sınavlara hazırlanan öğrencilere yönelik seviye tespit sınavları, özel ders programları ve rehberlik hizmetleri sunuluyor. Belediye yetkilileri, önümüzdeki dönemde daha fazla öğrenciye ulaşmak için çalışmaların artarak süreceğini belirtti

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İBB’nin atıl halde bıraktığı merkezde bin 500 öğrenci ders başı yaptı | Video 03:46
İBB’nin atıl halde bıraktığı merkezde bin 500 öğrenci ders başı yaptı | Video 18.09.2025 | 13:35
Otobüs şoförü ile yolcu birbirlerine böyle girdi | Video 00:42
Otobüs şoförü ile yolcu birbirlerine böyle girdi | Video 18.09.2025 | 13:34
Milli sporcuyu darp edip silah çeken sanıklardan şok ifade! Pişman değilim | Video 01:26
Milli sporcuyu darp edip silah çeken sanıklardan şok ifade! "Pişman değilim" | Video 18.09.2025 | 13:34
Sipariş götürdüğü kadının evine girmeye çalışan kuryeye taciz iddiasıyla gözaltı | Video 04:02
Sipariş götürdüğü kadının evine girmeye çalışan kuryeye taciz iddiasıyla gözaltı | Video 18.09.2025 | 13:06
Romantizmin bedelini restorana kesti: Yiyip içip ödemeden böyle çıktılar | Video 03:25
Romantizmin bedelini restorana kesti: Yiyip içip ödemeden böyle çıktılar | Video 18.09.2025 | 13:02
Kocaeli’de kargo gemisi karaya oturdu: 7 personel, helikopterle kurtarılıyor | Video 16:48
Kocaeli'de kargo gemisi karaya oturdu: 7 personel, helikopterle kurtarılıyor | Video 18.09.2025 | 11:01
Minik çocuk altın dolu kutuyu sokağa attı, bulan kadın kayıplara karıştı | Video 04:17
Minik çocuk altın dolu kutuyu sokağa attı, bulan kadın kayıplara karıştı | Video 18.09.2025 | 11:01
Kağıthane’de yumruklu kavga! Annesini ’Yürü eve’ diyerek uzaklaştırdı | Video 00:55
Kağıthane'de yumruklu kavga! Annesini 'Yürü eve' diyerek uzaklaştırdı | Video 18.09.2025 | 10:07
Trafikte tartıştıkları kişiyi dövmek için gelip annesini darbettiler | Video 02:59
Trafikte tartıştıkları kişiyi dövmek için gelip annesini darbettiler | Video 18.09.2025 | 10:06
Bolu’da tarihi konak yandı | Video 02:37
Bolu'da tarihi konak yandı | Video 18.09.2025 | 09:21
Bakan Yerlikaya: 51 DEAŞ şüphelisini yakaladık | Video 00:50
Bakan Yerlikaya: "51 DEAŞ şüphelisini yakaladık" | Video 18.09.2025 | 08:56
Bursa’da drift yapan araç ile motosiklet böyle çarpıştı | Video 01:33
Bursa’da drift yapan araç ile motosiklet böyle çarpıştı | Video 18.09.2025 | 08:56
İstanbul Maltepe’de kız öğrenciyi böyle darbettiler | Video 00:12
İstanbul Maltepe'de kız öğrenciyi böyle darbettiler | Video 17.09.2025 | 11:08
Kereste fabrikasındaki yangını soğutma çalışmaları havadan görüntülendi | Video 02:32
Kereste fabrikasındaki yangını soğutma çalışmaları havadan görüntülendi | Video 17.09.2025 | 10:58
Samsun’da sokak ortasında silahlı saldırı: 3 yaralı | Video 01:31
Samsun'da sokak ortasında silahlı saldırı: 3 yaralı | Video 17.09.2025 | 10:57
Rahatlığıyla pes dedirten hırsız, saniyeler içerisinde motosikleti böyle çaldı | Video 00:44
Rahatlığıyla pes dedirten hırsız, saniyeler içerisinde motosikleti böyle çaldı | Video 17.09.2025 | 09:47
Bursa’da evden çıkan çöpler görenleri hayrete düşürdü | Video 01:18
Bursa'da evden çıkan çöpler görenleri hayrete düşürdü | Video 17.09.2025 | 09:47
Kaza sonrası olay yerinden kaçtığı düşünülen şoförün cansız bedeni aracın altından çıktı | Video 02:00
Kaza sonrası olay yerinden kaçtığı düşünülen şoförün cansız bedeni aracın altından çıktı | Video 17.09.2025 | 09:47
Freni patlayan çekici 6 araca çarparak durabildi | Video 01:23
Freni patlayan çekici 6 araca çarparak durabildi | Video 16.09.2025 | 15:27
Babaya tokat atan şahıs: Benim de yanımda çocuğum var, küfür ediyor | Video 01:07
Babaya tokat atan şahıs: "Benim de yanımda çocuğum var, küfür ediyor" | Video 16.09.2025 | 15:27

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY