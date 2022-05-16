Video Yaşam İETT otobüsünün şoförü, psikolojim bozuldu diyerek kontak kapattı! O anlar kamerada | Video
İETT otobüsünün şoförü, psikolojim bozuldu diyerek kontak kapattı! O anlar kamerada | Video

İETT otobüsünün şoförü, psikolojim bozuldu diyerek kontak kapattı! O anlar kamerada | Video

16.05.2022 | 11:07

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İSTANBUL'da seyir halindeki İETT otobüsünün şoförü, psikolojisinin bozulduğunu belirterek bir anda otobüsü yol kenarına park etti ve daha fazla ilerleyemeyeceğini söyledi. Otobüsteki yolcular duruma tepki gösterirken, şoför: "Elim, ayağım titriyor. Ben bu şekilde gitmiyorum" dedi. O anlar otobüsteki yolcular tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

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Geçtiğimiz günlerde Cebeci-Eminönü seferini yapan 36CE hat numaralı otobüsün şoförü, duraktaki yolcuları aldıktan kısa bir süre sonra psikolojisinin bozulduğunu öne sürerek, otobüsü yol kenarına park etti ve daha fazla ilerleyemeyeceğini söyledi. Duruma tepki gösteren yolcular, şoför ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında şoför, bu şekilde hareket edemeyeceğini belirtti. Şoför, işe geç kalacaklarını dile getiren yolculara ise, Elim, ayağım titriyor şeklinde cevap verdi. Bir kadın yolcunun, yaşanan tartışma sırasında Yapmayın, korkuyorum dediği duyuldu. İETT şoförü ile yolcular arasında yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansırken, yaklaşık 20 dakika sonra otobüsün hareket ettiği öğrenildi.

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