İki işçi servisinin karıştığı ve 22 kişinin yaralandığı kaza anının görüntüleri ortaya çıktı | Video
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Gaziantep’te iki işçi servisinin karıştığı 3’ü ağır 22 işçinin yaralandığı kaza anının görüntüleri ortaya çıktı. Can pazarının yaşandığı kazayı araç kamerası kaydederken kontrolden çıkan servisin diğer servisle çarpışarak takla atması görüntüye yansıdı.
FECİ KAZA KAMERADA
Yaralıların tedavileri sürerken korkunç servis kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Kaza anı servislerin arkasında seyir eden başka bir servisin araç kamerasına anbean yansıdı. Aynı şeritte hareket halinde olan servislerin çarpışma anını araç kamerası saniye saniye kaydetti.