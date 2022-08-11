Video Yaşam İki işçi servisinin karıştığı ve 22 kişinin yaralandığı kaza anının görüntüleri ortaya çıktı | Video
İki işçi servisinin karıştığı ve 22 kişinin yaralandığı kaza anının görüntüleri ortaya çıktı | Video

İki işçi servisinin karıştığı ve 22 kişinin yaralandığı kaza anının görüntüleri ortaya çıktı | Video

11.08.2022 | 11:20

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kontrolden çıkan araç restoran duvarına çarparak durabildi: 2 yaralı | Video 00:31
Kontrolden çıkan araç restoran duvarına çarparak durabildi: 2 yaralı | Video 11.08.2022 | 11:44
E-5 bağlantı yolunda zincirleme trafik kazası kamerada | video 01:10
E-5 bağlantı yolunda zincirleme trafik kazası kamerada | video 11.08.2022 | 11:03
Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 39 kilo esrar ve 304 kök Hint Keneviri ele geçirildi | Video 00:52
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 39 kilo esrar ve 304 kök Hint Keneviri ele geçirildi | Video 11.08.2022 | 11:43
E-5 bağlantı yolunda zincirleme trafik kazası kamerada | Video 01:10
E-5 bağlantı yolunda zincirleme trafik kazası kamerada | Video 11.08.2022 | 11:20
Güzelliğiyle hayran bırakan doğa harikası şelale, keşfedilmeyi bekliyor | Video 02:26
Güzelliğiyle hayran bırakan doğa harikası şelale, keşfedilmeyi bekliyor | Video 11.08.2022 | 11:20
İki işçi servisinin karıştığı ve 22 kişinin yaralandığı kaza anının görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:09
İki işçi servisinin karıştığı ve 22 kişinin yaralandığı kaza anının görüntüleri ortaya çıktı | Video 11.08.2022 | 11:20
Uludağ’ın eteklerinde korkutan yangın | Video 01:24
Uludağ'ın eteklerinde korkutan yangın | Video 11.08.2022 | 11:03
Eren Bülbül’süz 5 yıl... Türkiye kahramanlarını unutmadı | Video 04:47
Eren Bülbül'süz 5 yıl... Türkiye kahramanlarını unutmadı | Video 11.08.2022 | 10:50
Eskişehir’de düzenlenen yarışta dört posta güvercini bin 50 kilometre uçtu | Video 03:10
Eskişehir’de düzenlenen yarışta dört posta güvercini bin 50 kilometre uçtu | Video 11.08.2022 | 10:31
Bursa’da kadınların saç başa kavgası kamerada | Video 00:21
Bursa’da kadınların saç başa kavgası kamerada | Video 11.08.2022 | 10:43
Kocaeli’yi sağanak vurdu, araçlar mahsur kaldı | Video 04:08
Kocaeli’yi sağanak vurdu, araçlar mahsur kaldı | Video 11.08.2022 | 10:23
Denizin ortasında feribotta korku dolu anlar | Video 01:24
Denizin ortasında feribotta korku dolu anlar | Video 11.08.2022 | 10:03
Son Dakika: Deterjan Pazarı kurucusu Süleyman Kocabaş ilk kez konuştu! | Video 05:36
Son Dakika: Deterjan Pazarı kurucusu Süleyman Kocabaş ilk kez konuştu! | Video 11.08.2022 | 09:58
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu! İki zehir taciri yakalandı | Video 00:21
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! İki zehir taciri yakalandı | Video 11.08.2022 | 10:05
Zorunlu iniş yaptığı açıklanan uçak günün aydınlanmasıyla görüntülendi | Video 01:48
Zorunlu iniş yaptığı açıklanan uçak günün aydınlanmasıyla görüntülendi | Video 11.08.2022 | 09:14
18 kişinin ölümden döndüğü kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı | Video 01:32
18 kişinin ölümden döndüğü kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı | Video 11.08.2022 | 09:45
İETT otobüsünün camlarını tekmelerle kırıp yolculara dehşeti yaşattılar | Video 00:31
İETT otobüsünün camlarını tekmelerle kırıp yolculara dehşeti yaşattılar | Video 11.08.2022 | 09:21
Bisikletli çocuk otomobille böyle çarpıştı | Video 00:21
Bisikletli çocuk otomobille böyle çarpıştı | Video 11.08.2022 | 09:14
Tıra arkadan çarpan otobüste 1 kişi öldü, 43 kişi yaralandı | Video 02:03
Tıra arkadan çarpan otobüste 1 kişi öldü, 43 kişi yaralandı | Video 11.08.2022 | 08:57
Zorunlu iniş yaptığı açıklanan uçak günün aydınlanmasıyla görüntülendi | Video 01:48
Zorunlu iniş yaptığı açıklanan uçak günün aydınlanmasıyla görüntülendi | Video 11.08.2022 | 08:57

Gaziantep’te iki işçi servisinin karıştığı 3’ü ağır 22 işçinin yaralandığı kaza anının görüntüleri ortaya çıktı. Can pazarının yaşandığı kazayı araç kamerası kaydederken kontrolden çıkan servisin diğer servisle çarpışarak takla atması görüntüye yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, merkez Şehitkamil İlçesi'ne bağlı Çamlıtepe Mahallesi'nde 41 No'lu Cadde üzerinde dün sabah saatlerinde yaşandı. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalara işçi taşıyan 27 S 4647 ve 27 S 3013 plakalı servisler, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Savrularak karşı şeride geçen servislerden biri kaza esnasında takla attı. İki servisinde hurdaya döndüğü kazada yaralanan 3'ü ağır 22 işçi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

FECİ KAZA KAMERADA
Yaralıların tedavileri sürerken korkunç servis kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Kaza anı servislerin arkasında seyir eden başka bir servisin araç kamerasına anbean yansıdı. Aynı şeritte hareket halinde olan servislerin çarpışma anını araç kamerası saniye saniye kaydetti.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA