İki mermer işletmesi çalışanları arasında bıçaklı kavga: 12 kişi yaralı | Video

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Gaziantep'te iki mermer işletmesi çalışanları arasında iş yeri önünün kapatılması nedeniyle çıkan ve 12 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 4 şüpheli tutuklandı.
KAVGAYA KARIŞAN 12 KİŞİ YAKALANDI
Olay sonrası, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve adli makamların koordinesiyle geniş çaplı çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda her iki iş yerinden toplam 12 kişinin olaya karıştığı tespit edildi. Kavgaya karışan 12 şüphenin tamamı yakalandı. Olay yeri ve çevresinde yapılan inceleme ve araştırmalar neticesinde ise kavgada kullanılan kesici ve delici aletler de ele geçirildi.
4 ŞAHIS TUTUKLANDI
Yakalanan 12 şüpheli şahıstan 6'sı, jandarmada tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle adli mercilere sevk edildi. Adli mercilere sevk edilen 6 şüpheli şahıstan 4'ü tutuklanırken, 2 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.