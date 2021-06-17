Video Yaşam İstanbul Boğazı'nda balıkçı teknesine gemi çarptı: 1 ölü 2 yaralı | Video

İstanbul Boğazı'nda balıkçı teknesine gemi çarptı: 1 ölü 2 yaralı | Video

İstanbul Boğazı'nda balıkçı teknesine gemi çarptı: 1 ölü 2 yaralı | Video
17.06.2021 | 17:09

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İstanbul Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında balıkçı teknesine konteyner gemisi çarptı. Dev geminin parçaladığı teknedeki 1 kişi ölürken 2 kişi ise yaralandı.

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Olay saat 15.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında meydana geldi. 7 metre boyundaki balıkçı teknesine, AS ROSAILA adlı 180 metre boyunda 25 metre genişliğinde konteyner gemisi çarptı. Balıkçı teknesi parçalanırken 3 kişi denize düştü.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bağlı Kurtarma-12 ve Mehmetçik römorkörleri, KEGM-8, TAHLİSİYE-1 botları ile balık adamlar olay yerine sevk edildi. Kurtarma çalışması sonrası bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 2 kişi ise kıyıya çıkarılarak hastaneye götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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