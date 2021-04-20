İstanbul Fatih Kumkapı'daki yangında patlama anları drone kamerasına yansıdı!
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İstanbul Fatih Kumkapı'daki Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne ait, içinde kimyasal maddelerin olduğu belirtilen depodaki yangın anaında yaşanan patlamalar drone ile havadan saniye saniye böyle görüntülendi.