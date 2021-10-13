İstanbul Sancaktepe'de kaza sonrası kavga! Feci şekilde böyle darbettiler

İstanbul Sancaktepe'de meydana gelen trafik kazası sonrası, bir kişi 5 kişi tarafından feci şekilde darbedildi. O anlar kameralara yansıdı.

Görüntüler, Sancaktepe'de saat 14.00 sıralarında kaydedildi. Panelvan minibüsle bir otomobil çarpıştı. Kazaya karışanlar arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. 5 kişi, bir kişiye tekme tokat saldırdı. Kavga bir süre devam etti. Kaza yapan sürücü feci şekilde darbedilirken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.