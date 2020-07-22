Video Yaşam İstanbul Sultangazi'de sürücülerden sigara isteyen çocuklar polisi harekete geçirdi | Video

İstanbul Sultangazi'de sürücülerden sigara isteyen çocuklar polisi harekete geçirdi | Video

İstanbul Sultangazi'de sürücülerden sigara isteyen çocuklar polisi harekete geçirdi | Video
22.07.2020 | 10:11

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul Sultangazi'de sürücülerden sigara isteyen çocuklar polisi harekete geçirdi | Video 04:55
İstanbul Sultangazi'de sürücülerden sigara isteyen çocuklar polisi harekete geçirdi | Video 22.07.2020 | 10:11
Son Dakika Haberi: İstanbul Silivri D-100'deki feci kaza kamerada | Video 03:10
Son Dakika Haberi: İstanbul Silivri D-100'deki feci kaza kamerada | Video 22.07.2020 | 10:05
İstanbul'da trafikte skandal görüntü! Kucağına alıp araç kullandı | Video 01:26
İstanbul'da trafikte skandal görüntü! Kucağına alıp araç kullandı | Video 22.07.2020 | 09:42
Son dakika: Düzce'de kaybolan 17 yaşındaki Damla Horuz'un Bursa'da alıkonulduğu eve baskın | Video 00:59
Son dakika: Düzce'de kaybolan 17 yaşındaki Damla Horuz'un Bursa'da alıkonulduğu eve baskın | Video 22.07.2020 | 08:48
Son Dakik: 17 yaşındaki kayıp Damla Horuz'dan sosyal medya üzerinden şok mesaj Çok dayak yedim | Video 00:44
Son Dakik: 17 yaşındaki kayıp Damla Horuz'dan sosyal medya üzerinden şok mesaj "Çok dayak yedim" | Video 22.07.2020 | 08:21
Son Dakika: Pınar Gültekin cinayetinde katil Cemal Metin Avcı'nın kan donduran görüntüleri ortaya çıktı | Video 05:39
Son Dakika: Pınar Gültekin cinayetinde katil Cemal Metin Avcı'nın kan donduran görüntüleri ortaya çıktı | Video 21.07.2020 | 17:35
Son dakika: İzmir'de sapık dehşeti! Sokaktaki kadınlara tecavüz etmeye çalışan zanlı kamerada | Video 01:42
Son dakika: İzmir'de sapık dehşeti! Sokaktaki kadınlara tecavüz etmeye çalışan zanlı kamerada | Video 21.07.2020 | 16:53
Son dakika: Twitter'da açıklaması tepki çeken Haluk Levent'den flaş Pınar Gültekin cinayeti açıklaması | Video 02:09
Son dakika: Twitter'da açıklaması tepki çeken Haluk Levent'den flaş Pınar Gültekin cinayeti açıklaması | Video 21.07.2020 | 16:48
İstanbul Ümraniye'de Soyuldum diye böyle ağlamıştı, hırsız kendi çıktı | Video 03:23
İstanbul Ümraniye'de "Soyuldum" diye böyle ağlamıştı, hırsız kendi çıktı | Video 21.07.2020 | 15:49
Plaka gizlemek için yapılan düzenek polisi bile şaşkına çevirdi | Video 01:46
Plaka gizlemek için yapılan düzenek polisi bile şaşkına çevirdi | Video 21.07.2020 | 15:43
120 bin lira ve 2 kilo altını yağmalayan soyguncular yakalandı | Video 00:47
120 bin lira ve 2 kilo altını yağmalayan soyguncular yakalandı | Video 21.07.2020 | 15:26
İstanbul Beyoğlu'nda iş yerine pompalı tüfekle saldırı kamerada | Video 00:30
İstanbul Beyoğlu'nda iş yerine pompalı tüfekle saldırı kamerada | Video 21.07.2020 | 15:14
Son dakika: Erzurum'da sokak ortasında skandal olay! Genç kadının çığlıkları... | Video 00:31
Son dakika: Erzurum'da sokak ortasında skandal olay! Genç kadının çığlıkları... | Video 21.07.2020 | 15:02
Valizlerden kilolarca uyuşturucu çıktı 02:26
Valizlerden kilolarca uyuşturucu çıktı 21.07.2020 | 13:53
Son dakika | İçişleri Bakanlığı restoran ve kafelerdeki o kısıtlamanın kaldırıldığını açıkladı | Video 01:09
Son dakika | İçişleri Bakanlığı restoran ve kafelerdeki o kısıtlamanın kaldırıldığını açıkladı | Video 21.07.2020 | 13:08
Bülent Emrah Parlak ile Burcu Gönder boşanma davasında flaş gelişme! Şiddet uyguladı dilekçesi... | Video 01:38
Bülent Emrah Parlak ile Burcu Gönder boşanma davasında flaş gelişme! Şiddet uyguladı dilekçesi... | Video 21.07.2020 | 11:40
Servis aracını beklerken dehşeti yaşadı | Video 03:25
Servis aracını beklerken dehşeti yaşadı | Video 21.07.2020 | 12:15
Adana Adliyesi'nde silahlı saldırı: Saldırganlardan biri yakalandı, diğeri aranıyor | Video 01:45
Adana Adliyesi'nde silahlı saldırı: Saldırganlardan biri yakalandı, diğeri aranıyor | Video 21.07.2020 | 12:03
Son Dakika: Ankara'da otobüste skandal olay! Şok isteğini kabul etmeyen vatandaşı öldürmeye çalıştı | Video 01:22
Son Dakika: Ankara'da otobüste skandal olay! Şok isteğini kabul etmeyen vatandaşı öldürmeye çalıştı | Video 21.07.2020 | 11:46
İmam hatip liseleri zirveyi zorluyor | Video 02:34
İmam hatip liseleri zirveyi zorluyor | Video 21.07.2020 | 11:43

İstanbul Sultangazi'de bir grup çocuğun yoldan geçen araçları durdurarak sigara istemesi üzerine polis harekete geçti. Adresleri tespit edilen çocuklar uyarılırken, polis ilçedeki parkları denetleyerek vatandaşları bu konuda uyardı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Sultangazi- Arnavutköy bağlantı yolunda, araçları durduran bir grup çocuk, sürücülerden sigara istedi. O anları ise cep telefonu ile kaydederek, sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Kimliklerini tespit eden polis, çocuklara ve ailelerine ulaşarak uyarıda bulundu.

ÇOCUKLAR VE AİLELERİ UYARILDI
Bölgede trafik akışının yoğun olduğu Sultangazi-Arnavutköy bağlantı yolunda, trafiğin yoğun olduğu bir saatte yaşları 14 ila 15 arasında değişen 4 çocuk, araçları durdurarak sürücülerinden sigara istedi. Sigara vermeyen araçların peşinden koşan çocuklar, trafiği tehlikeye düşürdü. Hem kendi canları, hem de sürücülerin canını tehlikeye atan çocuklar o anları ise cep telefonu kaydederek, sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Sürücülerin ihbarı ve sosyal medyada görüntülerin yayınlanması üzerine harekete geçen Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı mobil park polisi, kısa sürede çocukların kimliklerini tespit etti. Park polisi çocukları uyarırken, ailelerini de dikkatli olmaları yönünde bilgilendirdi.


Mobil Park polisleri, Sultangazi- Arnavutköy bağlantı yolu üzerinde bulunan parkları da denetleyerek, gençlere ve vatandaşlara sigarının zararlarını anlattı. Sosyal mesafe ve maske takma yönünde de vatandaşları uyaran ekipler, yolda araçları durdurarak sigara isteyen çocukları gördüklerinde 155 Polis İmdat Hattı'na ihbarda bulunmalarını söyledi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA