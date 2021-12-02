Video Yaşam İstanbul Ümraniye'deki facianın görüntüleri ortaya çıktı! Aracın kapısını açınca İETT otobüsü altında can verdi...
İstanbul Ümraniye'deki facianın görüntüleri ortaya çıktı! Aracın kapısını açınca İETT otobüsü altında can verdi...

İstanbul Ümraniye'deki facianın görüntüleri ortaya çıktı! Aracın kapısını açınca İETT otobüsü altında can verdi...

02.12.2021 | 12:33

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Ümraniye'de geçen ekim ayında hafif ticari aracının kapısını açarak elektrikli scooter kullanan İlknur Akkaya'nın (40) İETT otobüsün altında kalarak ölmesine neden olan sürücü Rıza Öndil (28) hakkında 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.  Bilirkişi raporunda maktul Akkaya ve İETT şoförü Mehmet Y.'nin kusursuz olduğu, şüpheli Öndil'in ise birinci derece kusurlu olduğunun tespit edildiği belirtildi. Tutuklu şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli Rıza Öndil'in park halindeki aracının kapısını açtığı, scooter kullanan İlknur Akkaya'nın da şüphelinin aracının aniden açılan kapısına çarparak dengesini kaybettiği ve seyir halindeki İETT otobüsünün önüne düşerek hayatını kaybettiği anlatıldı. İddianamede İETT şoförü Mehmet Y. hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği belirtilirken, şüpheli Rıza Öndil'in alınan savunmasında suçlamaları kabul etmediği hatırlatıldı.


ŞÜPHELİ RIZA ÖNDİL'İN İSE BİRİNCİ DERECE KUSURLU OLDUĞU BELİRTİLDİ
Kazaya ilişkin gelen bilirkişi raporunda olayda hayatını kaybeden İlknur Akkaya ve İETT şoförü Mehmet Y.'nin kusursuz olduğu bildirilirken, şüpheli Rıza Öndil'in ise birinci derece kusurlu olduğunun tespit edildiği kaydedildi. Şüpheli Öndil'in olay tarihi olan 26 Ekim 2021'de park halindeki aracının kapısını kontrolsüz biçimde açması nedeniyle aracın kapısına çarpan maktulün dengesini kaybederek oradan geçen ikinci bir aracın altına sürüklenerek vefat ettiği belirtilen olayda, şüpheli Öndil'in Taksirle öldürme suçuna işlediği ifade edildi.


6 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
İddianamede şüpheli Rıza Öndil'in Taksirle ölüme neden olma suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Tutuklu şüpheli Öndil, önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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