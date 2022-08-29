İstanbul’da polise saldıran gruba biber gazlı müdahale: 3 polis yaralı, 6 gözaltı | Video
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İstanbul Maslak’ta 'yunus' diye tabir edilen motorize polis ekibi, şüphe üzerine bir aracın içerisindeki şahısların üst aramasını yapmak istedi. Direnen şahıslar bir gece kulübündeki yaklaşık 60 kişiyi de kışkırtarak polise saldırdı. Uyarılara rağmen durmayan gruba polis biber gazıyla müdahale ederken, çıkan kavgada 3 polis yaralandı. Olayla ilgili 6 şüpheli kelepçelenerek gözaltına alındı.
GRUBUNU KIŞKIRTIP POLİSE SALDIRDILAR
Bununla da yetinmeyen şahıslar, gece kulübündeki yaklaşık 60 kişilik grubu da galeyana getirerek polise karşı kışkırttı. Grubu sakin olmaları yönünde defalarca kez uyaran polis ekipleri ile aralarında kavga çıktı. Ortalığın bir anda karıştığı kavgada polis ekipleri, gruba biber gazıyla müdahale etti. Olay sonucunda 3 polis memuru vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, 6 şüpheli de kelepçelenerek gözaltına alındı. Polis memurlarından birinin 2 gün 'iş göremez' raporu aldığı öğrenildi. Ayrıca polis motosikleti de maddi hasara uğradı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
POLİS 6 SALDIRGANI GÖZALTINA ALDI
Öte yandan gözaltına alınan Ferhat T., Ümit S., Turgay K., Kürşat Noyan K. ve Zeki Kıvanç K. hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesi sonrasında emniyete götürüldü. Emniyette ifadeleri alınan şahıslara, 'görevli memura mukavemet', 'hakaret', 'kamu malına zarar verme' ve 'kamu görevlilerini yaralama' suçlarından adli işlem yapıldı. Şahıslardan 3'ü işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Turgay K., Kürşat Noyan K. ve Zeki Kıvanç K. ise adliyeye sevk edildi.