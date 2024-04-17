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İstanbul’da saldırıya uğrayan DJ’in yeni mekanına silahlı saldırı kamerada | Video

İstanbul’da saldırıya uğrayan DJ’in yeni mekanına silahlı saldırı kamerada | Video

17.04.2024 | 12:19

Beyoğlu’nda çalıştığı bir mekandan ayrılarak başka mekanda işe başladığı için eski patronlarının tuttuğu tetikçi tarafından Esenyurt’taki evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan DJ’in, bu kez de Bağcılar’daki yeni çalıştığı işyerine ateş açıldı. Saldırı anı kameralara yansırken, mekandakiler panikle dışarıya çıktı.

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Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta Perşembe günü saat 04.00 sıralarında meydana gelen olayda, Beyoğlu Gümüşsuyu semti Ömer Avni Mahallesi'ndeki bir mekanda Disk Jockey'lik (DJ) yapan Muharrem Ülker (36), bir süre önce işten ayrılmıştı. Bu süre zarfında başka bir mekanla anlaşan Ülker, yeni işyerinde çalışmak için harekete geçmişti.

ESKİ PATRON "GEREĞİNİ YAPARIZ" MESAJI DEMİŞTİ
Ancak iddiaya göre mekanın patronları Mehmet Mesut D. ve Veysi T., Ülker'in işten ayrılmasına ve başka bir mekana geçmesine sinirlenmişti. Bunun üzerine Veysi T., Ülker'in de bulunduğu mesajlaşma uygulamasındaki gruba "Sen düşündüğüm yere gitmeyi düşünüyorsan eğer, biz de gerekeni yaparız" içerikli bir mesaj atmıştı. Mesaja cevap vermeyen Ülker ardından gruptan ayrılmıştı.

"GÖRKEM VE VEYSİ'NİN SELAMI VAR" DEYİP SALDIRMIŞTI
Bu süre içerisinde DJ Muharrem Ülker, Bağcılar Mahmutbey'deki yeni işyerinde çalışmaya başlamıştı. Eski patronlarından tehdit mesajları almaya devam eden Ülker, geçtiğimiz hafta Perşembe günü sabaha karşı çalıştığı yeni mekanından araca binerek ayrılmıştı. Ülker, Esenyurt'taki evine gitmek için binanın kapı şifresini gireceği esnada arkasından yaklaşan saldırgan, "Görkem ve Veysi'nin selamı var" dedikten sonra kendisine 3 el ateş etmişti, Saldırı sonucu Ülker yara almadan kurtulurken, kurşunlar kapıya isabet etmişti. Saldırganın sokağa gelip saklandığı ve saldırıda bulunduğu anlar ise kameralara yansımıştı.

ESKİ PATRON "BABALAR SÖZÜNÜ TUTAR" PAYLAŞIMI YAPMIŞTI
Olayın ardından Muharrem Ülker'in ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edilmişti. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler inceleme yaptıktan sonra emniyete giderek şikayetçi olmuştu. Polis, Muharrem Ülker'in ifadesi sonrasında şikayetçi olduğu şahısları yakalamak için çalışma başlatmıştı. Öte yandan Ülker'in şikayetçi olduğu eski patronlarından Veysi T. olaydan sonra sosyal medya hesabından "Babalar sözünü tutar" yazılı bir mesaj paylaştığı ortaya çıkmıştı. Polisin yaptığı çalışmada tetikçiyi olay yerine bırakan şahsın ise gözaltına alındığı ancak serbest kaldığı ortaya çıktı.

BU KEZ DE DJ'İN YENİ MEKANINA ATEŞ AÇILDI
Öte yandan bu gece saat 01.45 sıralarında bir saldırgan, DJ'in Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'nde bulunan yeni işyerine geldi. Bir süre işyeri çevresinde dolanan saldırgan ardından silahını çekerek mekana kurşun yağdırdı. Saldırı anı kameralara yansırken, saldırgan koşarak olay yerinden uzaklaştı. Mekandakiler ise panikle dışarıya çıktı.

ESKİ PATRONU KADIN MÜŞTERİLERİ SİLAHLA KOVALAMIŞTI
Diğer yandan Ülker'in şikayetçi olduğu eski patronlarından Veysi T.'nin geçtiğimiz sene 10 Temmuz tarihinde erkek arkadaşlarıyla mekana gelen iki kadını gürültü yaptıkları gerekçesiyle kovduğu, kendisine tepki gösteren kadınları ise sokakta silahla kovaladığı ortaya çıkmıştı. Kadınlara dehşeti yaşatan Veysi T.'nin silahla birlikte Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalandığı ancak adli makamlarca serbest kalmıştı.

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