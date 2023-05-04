Video Yaşam İzmir'de 34 milyon 740 bin kaçak makaron ele geçirildi | Video
İzmir'de 34 milyon 740 bin kaçak makaron ele geçirildi | Video

İzmir'de 34 milyon 740 bin kaçak makaron ele geçirildi | Video

04.05.2023 | 10:47

İzmir’de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 34 milyon 740 bin kaçak makaron ele geçirdi. Makaronların piyasa değerinin 5 milyon 200 bin lira olduğu belirtildi.

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İzmir İl Jandarma Komutanlığınca halk sağlığının korunması, her türlü kaçakçılığın ve kaçakçılıktan kaynaklanan vergi kaybının önlenmesi için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, tarafından yapılan teknik ve fiziki çalışmalarda R.A., K.A. ve M.A.Ö.'nün Buca ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki depolarda ve 2 araçta kaçak makaron sakladığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, daha önceden belirlenen depoya eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda toplam 34 milyon 740 bin kaçak makaron3 şüpheli de jandarma ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin adli işlemleri devam etmektedir.

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