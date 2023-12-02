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Jandarmadan huzur ve güven uygulaması: 3 şahıs tutuklandı | Video

Jandarmadan huzur ve güven uygulaması: 3 şahıs tutuklandı | Video

02.12.2023 | 12:06

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin TAG Otoyolunda bölgesel şok huzur ve güven uygulaması sonucunda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 3 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheliler sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda bölgesel şok huzur ve güven uygulaması yaptı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki uygulamaya 5 asayiş timi, 5 narkotik timi, 3 narkotik köpek unsuru ve 6 G.K. katıldı. İcra edilen uygulamada 2 bin 10 şahıs ile 651 araç sorgulandı. Uygulama sonucunda 12 aranan şahıs ile 3 şüpheli şahıs yakalanırken izin belgesiz seyahat eden 9 şahsa idari para cezası uygulandı.

Yapılan aramalarda ise 1 kilo 50 gram metamfetamin, 120 gram sıvı metamfetamin, 15 gram kubar esrar, 44 bin 885 TL suç geliri para, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 4 adet cep telefonu ve 2 adet uyuşturucu naklinde kullanılan araç ele geçirildi.

Yakalanan 3 şüpheli şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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