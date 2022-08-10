Kanser ilaçlarını Almanya'ya götürürken yakalandı | Video

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kapılan kontrollerde Sağlık Bakanlığı tarafından yurtdışına çıkışı yasaklanmış çok sayıda ilaç ele geçirildi.

Kaçakçılık ile mücadele çalışmalarına aralıksız devam eden İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri 8 Ağustos Pazartesi günü durumundan şüphelenerek durdurduğu Rusya vatandaşı Mılana A., 'nin bağaj ve üst aramasını yaptı.

Ekiplerin yaptıkları aramada Almanya'ya gitmek için havalimanına gelen yolcunun beraberinde Sağlık Bakanlığı tarafından yurtdışına çıkışı yasaklanmış bin 350 film kaplı kanser ve anti depresan ilacı, Belçika, Hollanda, Danimarka ve Almanya gibi ülkeler gitmek için düzenlenen 15 adet sahte oturum kartı ve 4 adet laptop bulundu.

Gözaltına alınan Mılana A., sınır dışı edilmek üzere göç idaresine teslim edildiği öğrenildi.