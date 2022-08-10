Video Yaşam Kanser ilaçlarını Almanya'ya götürürken yakalandı | Video
Kanser ilaçlarını Almanya'ya götürürken yakalandı | Video

Kanser ilaçlarını Almanya'ya götürürken yakalandı | Video

10.08.2022 | 15:43

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bahçelievler’deki silahlı saldırının dehşete düşüren yeni görüntüsü ortaya çıktı | Video 00:21
Bahçelievler'deki silahlı saldırının dehşete düşüren yeni görüntüsü ortaya çıktı | Video 10.08.2022 | 16:41
Sahte gelin JASAT’tan kaçamadı | Video 00:34
Sahte gelin JASAT'tan kaçamadı | Video 10.08.2022 | 16:37
Kayseri’de uyuşturucu tacirlerine darbe: 19 gözaltı 01:56
Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine darbe: 19 gözaltı 10.08.2022 | 16:11
Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1’i çocuk 3 yaralı | Video 01:50
Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1’i çocuk 3 yaralı | Video 10.08.2022 | 15:55
Kütahya Tavşanlı’da trafik kazası: 5 yaralı | Video 00:59
Kütahya Tavşanlı'da trafik kazası: 5 yaralı | Video 10.08.2022 | 15:51
Çöp evde bulunan Cem Muhammet taburcu olmaya hazırlanıyor | Video 07:04
Çöp evde bulunan Cem Muhammet taburcu olmaya hazırlanıyor | Video 10.08.2022 | 15:36
Okul müdürünün yamaç paraşütü yaparken hayatını kaybettiği kaza anı kamerada | Video 00:15
Okul müdürünün yamaç paraşütü yaparken hayatını kaybettiği kaza anı kamerada | Video 10.08.2022 | 15:37
Şişli’de korku dolu anlar: Doğal gaz borusu patladı | Video 03:29
Şişli’de korku dolu anlar: Doğal gaz borusu patladı | Video 10.08.2022 | 15:51
Kanser ilaçlarını Almanya’ya götürürken yakalandı | Video 03:34
Kanser ilaçlarını Almanya'ya götürürken yakalandı | Video 10.08.2022 | 15:43
Büyükçekmece’de denizde yağış sonrası hortum oluştu! O anlar kamerada | Video 00:12
Büyükçekmece’de denizde yağış sonrası hortum oluştu! O anlar kamerada | Video 10.08.2022 | 15:36
Silivri’de sel...Yoğun yağış sonrası ilçe sular altında kaldı | Video 01:26
Silivri'de sel...Yoğun yağış sonrası ilçe sular altında kaldı | Video 10.08.2022 | 14:27
Genç kadın tartıştığı eşi tarafından sokak ortasında böyle yumruklandı | Video 01:43
Genç kadın tartıştığı eşi tarafından sokak ortasında böyle yumruklandı | Video 10.08.2022 | 14:18
Esenyurt’ta 4 kişinin yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı | Video 03:34
Esenyurt’ta 4 kişinin yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı | Video 10.08.2022 | 14:18
Elazığ’da tuğla yüklü kamyon devrildi | Video 00:47
Elazığ'da tuğla yüklü kamyon devrildi | Video 10.08.2022 | 13:00
İki mermer işletmesi çalışanları arasında bıçaklı kavga: 12 kişi yaralı | Video 00:29
İki mermer işletmesi çalışanları arasında bıçaklı kavga: 12 kişi yaralı | Video 10.08.2022 | 12:20
Buzdolabı ve araç kaputunda buldular! Tam 72 kilo ve 710 bin adet… | Video 01:32
Buzdolabı ve araç kaputunda buldular! Tam 72 kilo ve 710 bin adet… | Video 10.08.2022 | 11:48
Zeytinburnu’nda yan baktın kavgası kamerada | Video 00:34
Zeytinburnu'nda yan baktın kavgası kamerada | Video 10.08.2022 | 10:08
Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı: Gökyüzünden adeta su boşaldı, sokaklar dereye dönüştü | Video 03:34
Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı: Gökyüzünden adeta su boşaldı, sokaklar dereye dönüştü | Video 10.08.2022 | 11:24
Gümrük Muhafaza’dan 45 milyonluk robot süpürge operasyonu | Video 01:29
Gümrük Muhafaza’dan 45 milyonluk robot süpürge operasyonu | Video 10.08.2022 | 10:53
Gökyüzünü kızıla boyadı, görenler mest oldu | Video 01:59
Gökyüzünü kızıla boyadı, görenler mest oldu | Video 10.08.2022 | 10:16

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kapılan kontrollerde Sağlık Bakanlığı tarafından yurtdışına çıkışı yasaklanmış çok sayıda ilaç ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaçakçılık ile mücadele çalışmalarına aralıksız devam eden İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri 8 Ağustos Pazartesi günü durumundan şüphelenerek durdurduğu Rusya vatandaşı Mılana A., 'nin bağaj ve üst aramasını yaptı.

Ekiplerin yaptıkları aramada Almanya'ya gitmek için havalimanına gelen yolcunun beraberinde Sağlık Bakanlığı tarafından yurtdışına çıkışı yasaklanmış bin 350 film kaplı kanser ve anti depresan ilacı, Belçika, Hollanda, Danimarka ve Almanya gibi ülkeler gitmek için düzenlenen 15 adet sahte oturum kartı ve 4 adet laptop bulundu.

Gözaltına alınan Mılana A., sınır dışı edilmek üzere göç idaresine teslim edildiği öğrenildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA