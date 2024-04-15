Video Yaşam Kasap dükkanına pompalı tüfekle ateş açtı : 1 yaralı | Video
Kasap dükkanına pompalı tüfekle ateş açtı : 1 yaralı | Video

Kasap dükkanına pompalı tüfekle ateş açtı : 1 yaralı | Video

15.04.2024 | 09:37

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir şüpheli kasap dükkanına pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda 1 kişi yaralanırken, polis ekiplerinin çalışması neticesinde şüpheli yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, dün saat 18.00 sıralarında Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi'ndeki bir kasap dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. pompalı tüfekle kasap dükkanına geldi. Bir süre dükkan çalışanlarıyla konuşan M.A. ardından pompalı tüfekle ateş açtı. Çalışanlar dükkanın arka kısmına kaçarken, caddeye çıkan M.A. tekrardan ateş açıp kaçtı. Saçmalardan birinin omuzuna isabet ettiği A.N. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan A.N., Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edildi.
Polis ekiplerince yapılan çalışmada M.A. kısa sürede yakalandı. Olay yeri inceleme ekipleri caddede ve kasap dükkanında incelmelerde bulundu. Dükkanın önünde 2 adet boş fişek olduğu görüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kasap dükkanına pompalı tüfekle ateş açtı : 1 yaralı | Video 01:37
Kasap dükkanına pompalı tüfekle ateş açtı : 1 yaralı | Video 15.04.2024 | 09:37
İstanbul’da bayram tatilinin ardından ilk iş günü trafik yoğunluğu oluştu | Video 02:33
İstanbul'da bayram tatilinin ardından ilk iş günü trafik yoğunluğu oluştu | Video 15.04.2024 | 09:42
Elazığ’da 3 kişi cin çarpma iddiası ile toplum sağlığı merkezine başvurdu | Video 00:58
Elazığ'da 3 kişi cin çarpma iddiası ile toplum sağlığı merkezine başvurdu | Video 15.04.2024 | 09:29
Sarısu Ovası’nın karlı Süphan Dağı’yla kartpostallık görüntüler oluşturdu | Video 02:53
Sarısu Ovası’nın karlı Süphan Dağı’yla kartpostallık görüntüler oluşturdu | Video 15.04.2024 | 09:15
Sancaktepe’de eski karısını silahla vuran şahıs intihar etti: 1 ölü, 1 yaralı | Video 01:02
Sancaktepe'de eski karısını silahla vuran şahıs intihar etti: 1 ölü, 1 yaralı | Video 15.04.2024 | 09:06
Motosiklet sürücüsü ekskavatöre çarpıp ağır yaralandı | Video 01:18
Motosiklet sürücüsü ekskavatöre çarpıp ağır yaralandı | Video 15.04.2024 | 09:06
Kim Milyoner Olmak İster?’de ikinci baraja ulaşan yarışmacı gözyaşlarına boğuldu 03:12
Kim Milyoner Olmak İster?’de ikinci baraja ulaşan yarışmacı gözyaşlarına boğuldu 14.04.2024 | 23:26
Kim Milyoner Olmak İster?’de ikinci baraja ulaşan yarışmacı gözyaşlarına boğuldu: Kalbimin ekmeğini yiyorum! 07:39
Kim Milyoner Olmak İster?’de ikinci baraja ulaşan yarışmacı gözyaşlarına boğuldu: Kalbimin ekmeğini yiyorum! 14.04.2024 | 23:25
Polisten kaçan şüpheliyi yakaladı, çayını içmeye devam etti | Video 01:50
Polisten kaçan şüpheliyi yakaladı, çayını içmeye devam etti | Video 14.04.2024 | 16:44
Ekmek almaya çıktı; köpeklerden kaçarken otomobil çarptı | Video 00:37
Ekmek almaya çıktı; köpeklerden kaçarken otomobil çarptı | Video 14.04.2024 | 14:24
Ankara’da polisten kaçan taksi sürücüsü 2 duvar arasına sıkıştı | Video 00:36
Ankara’da polisten kaçan taksi sürücüsü 2 duvar arasına sıkıştı | Video 14.04.2024 | 13:59
Bayram ziyaretinden dönen 4 yaşındaki çocuk, köpek saldırısında yaralandı | Video 01:25
Bayram ziyaretinden dönen 4 yaşındaki çocuk, köpek saldırısında yaralandı | Video 14.04.2024 | 13:04
Teleferiğin kaza anı, mahsur kalanların kurtarılma sevinçleri kamerada | Video 02:09
Teleferiğin kaza anı, mahsur kalanların kurtarılma sevinçleri kamerada | Video 14.04.2024 | 13:00
Kimileri güldü, kimileri dövmeye kalktı! Cansız manken şakası kamerada | Video 02:01
Kimileri güldü, kimileri dövmeye kalktı! Cansız manken şakası kamerada | Video 14.04.2024 | 12:28
İstanbul’da silahlı “tost ücreti” kavgası kamerada: Büfeci müşteriyi kovalayıp bacağından vurdu | Video 03:34
İstanbul’da silahlı “tost ücreti” kavgası kamerada: Büfeci müşteriyi kovalayıp bacağından vurdu | Video 14.04.2024 | 12:28
Adana’da “Rottweiler” dehşeti: 4 yaşındaki çocuk yaralandı | Video 01:17
Adana’da “Rottweiler” dehşeti: 4 yaşındaki çocuk yaralandı | Video 14.04.2024 | 12:25
Uludağ eteklerinde yangın: Çok sayıda ekip yangına müdahale ediyor | Video 01:19
Uludağ eteklerinde yangın: Çok sayıda ekip yangına müdahale ediyor | Video 14.04.2024 | 12:25
TEM Otoyolu’nda feci kaza: Yaralılar acı içerisinde yerde kıvrandı | Video 03:45
TEM Otoyolu’nda feci kaza: Yaralılar acı içerisinde yerde kıvrandı | Video 14.04.2024 | 11:08
Yanlış işlem döviz bürosuna 49 bin 500 TL’ye mal oldu | Video 05:44
Yanlış işlem döviz bürosuna 49 bin 500 TL’ye mal oldu | Video 14.04.2024 | 10:51
Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı | Video 02:14
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı | Video 14.04.2024 | 08:27

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA