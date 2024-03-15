Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralandı | Video
Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 karayolunda iki otomobil çarpışması neticesinde 5 kişi yaralandı.
Kazada otomobil sürücüleri ile A.T. idaresindeki otomobilde yolcu olarak bulunan, H.T., H.T. ve R.T. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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