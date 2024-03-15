Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralandı | Video 15.03.2024 | 10:53 Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 karayolunda iki otomobil çarpışması neticesinde 5 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolu Suluca köyü mevkiinde bulunan Akçakavak kavşağında meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan A.T. yönetimindeki otomobil ile F.D. idaresindeki otomobil çarpıştı.Kazada otomobil sürücüleri ile A.T. idaresindeki otomobilde yolcu olarak bulunan, H.T., H.T. ve R.T. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.