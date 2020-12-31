Video Yaşam Kayseri'de dövülerek öldürülen Minik Alperen Ekinci'nin annesi ve sevgilisinin yargılanmasına başlandı | Video

Kayseri'de dövülerek öldürülen Minik Alperen Ekinci'nin annesi ve sevgilisinin yargılanmasına başlandı | Video

Kayseri'de dövülerek öldürülen Minik Alperen Ekinci'nin annesi ve sevgilisinin yargılanmasına başlandı | Video
31.12.2020 | 08:27

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Kayseri'de 3 yaşındaki Alperen Öner'in dövülerek öldürülmesinin ardından mezarlıkta toprağa verilmesiyle ilgili haklarında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan annesi Emel Öner ile sevgilisi Harun Sezer'in (38) yargılanmasına başlandı. Gazetecilerin salona alınmadığı duruşmada sanık Sezer'in, "Alperen, merdivenden düşmüştü. Sabah uyandığımızda ölmüştü. Birlikte gömdük" dediği ortaya çıktı.

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Olay, 15 Haziran'da Pınarbaşı ilçesi Güney Mahallesi Güney Sokak'ta meydana geldi. 'Pis abi' takma adlı Harun Sezer, iddiaya göre; 1,5 yıldır birlikte yaşadığı Emel Öner'in ilk evliliğinden olan oğlu Alperen Ekinci'yi yumruk ve tekme darbeleriyle öldürdü. Yaralama gibi suçlardan da sabıkası bulunan Harun Sezer, Alperen Ekinci'nin cansız bedenini evlerine 100 metre mesafedeki mezarlıkta toprağa verdi. Harun Sezer, cinayetten 1 hafta sonra 21 Haziran'da durumu akrabalarına anlatıp, kaçtı. Akrabalarının ihbarı üzerine gözaltına alınan anne Emel Öner, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Alperen'in cenazesi gömüldüğü yerden çıkarılıp otopsi yapıldıktan sonra toprağa verildi. Anne Öner'in itirafı sonrası şüpheli Harun Sezer, Terörle Mücadele, Özel Harekat ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin de destek verdiği çalışma sonucu 29 Haziran'da yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Sezer, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Sanıklar hakkında Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianameyle, 'çocuğu ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşmasına sanıklar Harun Sezer ile Alperen'in annesi Emel Öner, tutuklu bulundukları cezaevlerinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Davaya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile Uluslararası Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkanı Saadet Özkan müdahil oldu. Öldürülen Alperen Ekinci'nin şikayetçi babası Serdal Ekinci de duruşmada hazır bulundu.


GAZETECİLER DURUŞMAYA ALINMADI
Mahkeme başkanının talimatıyla, duruşmaya basın mensuplarının alınmasına izin verilmedi. Basına kapalı oturumda gerçekleşen davada, Harun Sezer'in 2 yakınının da tanık olarak dinlendiği öğrenildi. Harun Sezer'in savcılık ifadesini tekrar ettiği ve suçlamaları kabul etmediği öğrenilirken, "Alperen, merdivenden düşmüştü. Annesine, 'Hastaneye götürelim, polise haber verelim' dedim. Emel, kabul etmedi. 'Çocuk bu, düşe kalka büyür, bir şey olmaz' diye cevap verdi. Sabah uyandığımızda ölmüştü. Birlikte gömdük" dediği ortaya çıktı. Anne Emel Öner'in ise Harun Sezer'den sürekli şiddet gördüğünü, Alperen'i Sezer'in döverek öldürdüğünü ardından da gömdüğünü söylediği öğrenildi.


Mahkeme heyeti verdiği ara kararla sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.


SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI BASIN AÇIKLAMASI YAPTI
Dava devam ederken duruşma salonundan çıkarak adliye dışında basın açıklaması yapan UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan, "Canice katledilen Alperen bebeğin davasındaydık. Yaşasaydı bu sene belki okula başlayacaktı. Mahkeme salonunda nasıl bir tiyatro oynadıklarını gördük. Daha önce kendi kızına istismarda bulunan bu cani tutuklanmış olsaydı, belki de Alperen bugün yaşıyor olacaktı. Alperen'e acımadılar, döve döve öldürdüler. Sonra da mevzuyu kendi aralarında kapattılar. Sözde anne, çocuğu kendi babasına verseydi ve eve gelen sosyal hizmetler uzmanlarından saklamasaydı bugün Alperen yaşıyor olacaktı. Sanıkların en ağır cezayı almaları için diğer duruşmayı da burada takip edeceğiz" diye konuştu.

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