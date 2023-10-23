Kazada hayatını kaybeden milli sporcu Buket Kaya toprağa verildi | Video 23.10.2023 | 14:47 Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobilde hayatını kaybeden milli kick boksçu Buket Kaya son yolculuğuna uğurlandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Kayseri - Malatya kara yolu Nalçık Bulvarı üzerinde R.Ö.'nün sürücüsü olduğu otomobil, patates yüklü K.Ö.'nün kullandığı tıra arkadan çarparak orta refüje çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilden yaralı olarak çıkartılan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, otomobilde bulunan milli sporcu Buket Kaya'nın ise hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, hurdaya dönen otomobil ise incelemelerin ardından çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.Hayatını kaybeden milli sporcu Buket Kaya, Talas ilçesinde Dedeoğlu Cami'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş, Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal, sporcular, Kaya'nın yakınları ve vatandaşlar katıldı.