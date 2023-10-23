Kazada hayatını kaybeden milli sporcu Buket Kaya toprağa verildi | Video
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobilde hayatını kaybeden milli kick boksçu Buket Kaya son yolculuğuna uğurlandı.
Hayatını kaybeden milli sporcu Buket Kaya, Talas ilçesinde Dedeoğlu Cami'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş, Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal, sporcular, Kaya'nın yakınları ve vatandaşlar katıldı.
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