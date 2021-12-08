Kendisini uyaran doktoru kameraya alıp tahrik etmişti! Provokatörlerin maskesi düştü
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:20
00:34
00:48
Pendik’te köpek ve sahibine sopalı saldırı kamerada | Video 08.12.2021 | 11:13
06:40
New York’taki Türk Evi’nde Türk kahvesi belgeseli | Video 08.12.2021 | 10:57
00:43
11:16
02:22
İstanbul Zeytinburnu'nda markette yaşanan dolandırıcılık kamerada 08.12.2021 | 10:19
01:23
İstanbul Avcılar'da bekçi kulübesi yandı, kimlikleri için üzüldü 08.12.2021 | 10:19
02:28
00:38
Köpek dövüştürenler jandarma ekiplerince yakalandı | Video 08.12.2021 | 09:55
01:06
Beyoğlu’nda trafik ışıklarında silahlı saldırı kamerada | Video 08.12.2021 | 09:30
00:43
02:10
01:10
İstanbul merkezli 7 ilde büyük operasyon | Video 08.12.2021 | 09:06
03:58
00:50
Sosyal medyada uyuşturucuyu özendirenlere şafak operasyonu | Video 08.12.2021 | 08:55
02:17
02:47
01:31
01:31
Bodrum’da dolmuşta tartışma: “Sen bu elbiseyle koltuğa oturamazsın” | Video 08.12.2021 | 00:06
Sakarya'da annesiyle birlikte gittiği hastanenin acil servisinde maskesiz dolaşan ve görevli doktorun uyarısına rağmen maske takmayıp o anları cep telefonuyla görüntülemeye çalışan Selin İ. Ş.'nin okuduğu üniversitede de maske takmadığı için uyarıldığı ortaya çıktı. Genç kız ve annesi hakkında 'görevli memura hakaret' ve 'maske takmama' suçlarından işlem yapıldı.