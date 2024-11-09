Video Yaşam Kim Milyoner Olmak İster?’de ikinci soruda joker kullandı! Oktay Kaynarca’dan yarışmacıya: Bu soruda neredeyse…
Kim Milyoner Olmak İster?’de ikinci soruda joker kullandı! Oktay Kaynarca’dan yarışmacıya: Bu soruda neredeyse…

Kim Milyoner Olmak İster?’de ikinci soruda joker kullandı! Oktay Kaynarca’dan yarışmacıya: Bu soruda neredeyse…

08.11.2024 | 23:37

ATV’nin ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster?, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster?’de bu gece başarılı performanslar yer aldı. Yarışmaya katılan Tunç Bayındır isimli yarışmacı henüz ikinci soruda heyecanına yenik düştü ve joker hakkını kullandı. Kolay soru sonrası ünlü sunucu stüdyoyu güldürdü. İşte Kim Milyoner Olmak İster?’e damga vuran o anlar!

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