Kocaeli'de bir petrol firması alevlere teslim oldu! Dumanlar gökyüzünü kapladı | Video

Kocaeli’nin Körfez ilçesindeki Tüpraş rafinerisinin yanında bulunan bir petrol firmasında yangın çıktı. Alanda patlamaların olduğu öğrenildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Tüpraş rafinerisinin yanında bulunan bir petrol firmasında yangın çıktı. Alevler 20 metreye kadar yükseldi. Alanda patlamalar yaşanırken, çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.