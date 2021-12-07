Video Yaşam Kocaeli'de caddede karşılaşan husumetliler dehşet saçtı! | Video
Kocaeli'de caddede karşılaşan husumetliler dehşet saçtı! | Video

Kocaeli'de caddede karşılaşan husumetliler dehşet saçtı! | Video

07.12.2021 | 15:05

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kocaeli’de caddede karşılaşan husumetliler dehşet saçtı! | Video 01:55
Kocaeli'de caddede karşılaşan husumetliler dehşet saçtı! | Video 07.12.2021 | 15:05
Kayseri’de feci kaza! TIR’a çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü, 1 yaralı | Video 02:22
Kayseri'de feci kaza! TIR'a çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü, 1 yaralı | Video 07.12.2021 | 15:07
Beyoğlu’nda saldırganların yumruklayıp gasbettiği yabancı uyruklu kişi öldü | Video 03:05
Beyoğlu'nda saldırganların yumruklayıp gasbettiği yabancı uyruklu kişi öldü | Video 07.12.2021 | 13:44
Son Dakika: Hangi ürünlerde stokçuluk yapılıyor? Piyasadaki fırsatçılara ağır cezalar geliyor! | Video 03:20
Son Dakika: Hangi ürünlerde stokçuluk yapılıyor? Piyasadaki fırsatçılara ağır cezalar geliyor! | Video 07.12.2021 | 14:23
SON DAKİKA: Antalya’da şiddetli fırtına! Konyaaltı Sahili’ndeki dev dalgalar kamerada 04:35
SON DAKİKA: Antalya'da şiddetli fırtına! Konyaaltı Sahili'ndeki dev dalgalar kamerada 07.12.2021 | 11:33
Antalya’da kadın şoföre taksi durağında satırlı sopalı saldırı 03:10
Antalya'da kadın şoföre taksi durağında satırlı sopalı saldırı 07.12.2021 | 11:33
Elazığ’da zehir tacirlerine 1 haftada 16 operasyon! | Video 01:09
Elazığ'da zehir tacirlerine 1 haftada 16 operasyon! | Video 07.12.2021 | 11:09
Adana’da tişörtten maske yapıp akaryakıt istasyonuna giren soyguncular yakalandı | Video 02:29
Adana'da tişörtten maske yapıp akaryakıt istasyonuna giren soyguncular yakalandı | Video 07.12.2021 | 11:07
İstanbul Tuzla’da dehşete düşüren kavga kamerada 07:55
İstanbul Tuzla'da dehşete düşüren kavga kamerada 07.12.2021 | 09:47
PKK’nın sanal terör örgütüne darbe! 2 bin 754 siteyi hacklemeye çalışmışlar | Video 01:25
PKK’nın sanal terör örgütüne darbe! 2 bin 754 siteyi hacklemeye çalışmışlar | Video 07.12.2021 | 10:56
SON DAKİKA: Müge Anlı’da Pideci Gökhan’a kaçan kadından kocası Serkan Kıyak’a çileden çıkartan şok sözler 16:57
SON DAKİKA: Müge Anlı'da Pideci Gökhan'a kaçan kadından kocası Serkan Kıyak'a çileden çıkartan şok sözler 07.12.2021 | 10:38
Müge Anlı Son Bölüm Tamamı 7 Aralık 2021 Salı Tek Parça izle! Müge Anlı’da terk edilen kocaya büyük şok 16:57
Müge Anlı Son Bölüm Tamamı 7 Aralık 2021 Salı Tek Parça izle! Müge Anlı'da terk edilen kocaya büyük şok 07.12.2021 | 10:38
Balıkesir’de sis dağı böyle kapladı | Video 01:59
Balıkesir'de sis dağı böyle kapladı | Video 07.12.2021 | 10:23
Ümraniye’de freni boşalan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi! O anlar kamerada | Video 03:32
Ümraniye'de freni boşalan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi! O anlar kamerada | Video 07.12.2021 | 10:14
Esenyurt’ta zabıta ve esnafın tekmeli yumruklu birbirine girdiği saksı kavgası kamerada! | Video 00:43
Esenyurt'ta zabıta ve esnafın tekmeli yumruklu birbirine girdiği saksı kavgası kamerada! | Video 07.12.2021 | 09:58
Son Dakika: Gaziosmanpaşa’da kocası tarafından silahla rehin alınan kadın ’KADES’ uygulamasıyla kurtuldu | Video 00:43
Son Dakika: Gaziosmanpaşa'da kocası tarafından silahla rehin alınan kadın 'KADES' uygulamasıyla kurtuldu | Video 07.12.2021 | 09:38
Hakan Taşıyan organ nakli ameliyatlarından sonra bir ilk! ’Güz Gülleri’ şarkısını seslendirdi 00:54
Hakan Taşıyan organ nakli ameliyatlarından sonra bir ilk! 'Güz Gülleri' şarkısını seslendirdi 07.12.2021 | 09:40
Maltepe’de D-100 karayolu daraltıldı, kilometrelerce trafik oluştu | Video 02:39
Maltepe'de D-100 karayolu daraltıldı, kilometrelerce trafik oluştu | Video 07.12.2021 | 09:34
Doç. Dr. Selçuk’tan Van Gölü’nün kuzeydoğusu için ’deprem göçü’ açıklaması 04:12
Doç. Dr. Selçuk'tan Van Gölü'nün kuzeydoğusu için 'deprem göçü' açıklaması 06.12.2021 | 16:28
Edirne’de askeri yasak bölgeye giren Yunan polisi serbest bırakıldı 01:50
Edirne'de askeri yasak bölgeye giren Yunan polisi serbest bırakıldı 07.12.2021 | 09:13

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde daha önce husumetlisi olduğu öğrenilen şahıslarla marketin önünde karşılaşan baba ve oğul, silahla vurularak yaralandı. Şüphelilerin olayın ardından otomobile binip kaçışları ise vatandaşın kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Serdar Mahallesi Selahattin Eyyubi Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ş.S. ile oğlu O.S. cadde üzerinde bulunan marketin önünde, daha önce aralarında husumet bulunan ismi öğrenilemeyen şahıslarla karşılaştı. Şahıslar arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından baba Ş.S. ile oğlu O.S. silahla vuruldu. Şahısların arasında çıkan silahlı kavgada kurşunlardan bir tanesi de park halindeki otomobile isabet etti. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ayaklarından vurulan baba ve oğul, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Otomobiline kurşun isabet eden Tayfun Yıldırım, "Bağırışıma sesleri duydum, bakmak istedim. Bir tane adam silahı çıkarttı ve ateş etmeye başladı. O arada kurşunlardan bir tanesi benim aracıma denk geldi. Saldırganlar kaç kişiydi bilmiyorum ama hepsi dışarıdaydı" dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA