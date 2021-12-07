Kocaeli'de caddede karşılaşan husumetliler dehşet saçtı! | Video

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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde daha önce husumetlisi olduğu öğrenilen şahıslarla marketin önünde karşılaşan baba ve oğul, silahla vurularak yaralandı. Şüphelilerin olayın ardından otomobile binip kaçışları ise vatandaşın kamerasına yansıdı.
Olay, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Serdar Mahallesi Selahattin Eyyubi Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ş.S. ile oğlu O.S. cadde üzerinde bulunan marketin önünde, daha önce aralarında husumet bulunan ismi öğrenilemeyen şahıslarla karşılaştı. Şahıslar arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından baba Ş.S. ile oğlu O.S. silahla vuruldu. Şahısların arasında çıkan silahlı kavgada kurşunlardan bir tanesi de park halindeki otomobile isabet etti. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ayaklarından vurulan baba ve oğul, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Otomobiline kurşun isabet eden Tayfun Yıldırım, "Bağırışıma sesleri duydum, bakmak istedim. Bir tane adam silahı çıkarttı ve ateş etmeye başladı. O arada kurşunlardan bir tanesi benim aracıma denk geldi. Saldırganlar kaç kişiydi bilmiyorum ama hepsi dışarıdaydı" dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.