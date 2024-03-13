Kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına böyle düştü: 1 ölü | Video 13.03.2024 | 10:14 Mersin'in Erdemli ilçesinde 1 kişinin öldüğü kazada otomobilin su kanalına düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 3 gün önce gece saatlerinde ilçeye bağlı Akdeniz Mahallesi Halk Eğitim sokağın yanındaki tali yolda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ahmet Bağırsakçı idaresindeki otomobil, tali yoldan ana yola doğru çıkarken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su dolu kanala düştü. Aracın kanala düştüğünü gören çevredekiler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler araçta sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.Kaza anının ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde aracın gelmesi ve ana yola yakın noktadaki boşluktan su dolu kanala düşme anları yer aldı.