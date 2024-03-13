Kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına böyle düştü: 1 ölü | Video
Mersin'in Erdemli ilçesinde 1 kişinin öldüğü kazada otomobilin su kanalına düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza anının ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde aracın gelmesi ve ana yola yakın noktadaki boşluktan su dolu kanala düşme anları yer aldı.
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