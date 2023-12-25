Video Yaşam Kontrolden çıkan tırlar yolu trafiğe kapattı
Kontrolden çıkan tırlar yolu trafiğe kapattı

Kontrolden çıkan tırlar yolu trafiğe kapattı

25.12.2023 | 22:40

Ardahan’ın Çıldır ilçesinde kar ve tipi nedeniyle kontrolden çıkan Tır yolu trafiğe kapattı.

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