Konya'da dehşet! Köpeklere eziyet eden kadın kamerada | Video

Konya’da evinde beslediği 11 köpeğe eziyet eden kadın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri köpeklere el koyarak, koruma altına aldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, merkez Meram ilçesinde hayvana şiddet eden bir kadın şahıs olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin evde yaptığı aramada 6 yavru ve 5 yetişkin köpeğe el konuldu. Hayvanların kendisine ait olduğu belirlenen S.H. isimli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. El konulan hayvanlar ilk müdahalenin ardından Meram Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim edildi.