Video Yaşam Konya'da kaza sonrası tanker sürücüsünün tekme tokat dövülme anı güvenlik kamerasında | Video

Konya'da kaza sonrası tanker sürücüsünün tekme tokat dövülme anı güvenlik kamerasında | Video

Konya'da kaza sonrası tanker sürücüsünün tekme tokat dövülme anı güvenlik kamerasında | Video
04.08.2020 | 11:43

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Konya'da maddi hasarlı kaza sonrası taraflar arasında kavga çıktı. Süt tankeri sürücüsünün tekme ve tokatlarla darp edilme anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Kaza, 30 Temmuz'da Meram ilçesi, Karaman Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen süt tankeri sürücüsü, kalkış yaptığı sırada sağında ve kör noktada bulunan otomobili görmeyip, çarptı. Otomobil de park halinde bulunan hafif ticari araca çarptı. Kimsenin yaralanmadığı, maddi hasarın olduğu kaza sonrası otomobil sürücüsü ve yakınları süt tankeri sürücüsüne saldırdı. Tekme ve tokat darbeleri sonucu yere yığılan tanker sürücüsü yerde darp edilmeye devam edildi. Tanker sürücüsü çevredekilerin yardımıyla öfkeli kalabalığın elinden güçlükle kurtarıldı. Kaza anı ve tanker sürücüsünün darp edilme anları ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

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