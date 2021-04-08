Koruma altındaki 'Akdeniz Foku' görüntülendi | Video
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Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan ve koruma altındaki Akdeniz Fok’u, Gökova Körfezinde görüldü.
Muğla bölgesinde yaşam alanı olarak Gökova Körfezini seçen Akdeniz Foku, Menteşe ilçesi Turnalı Sahilinde vatandaşlar tarafından kıyıya yakın bir alanda avlanırken cep telefonu ile görüntülendi. Kısa süre görüntülenen Akdeniz Fok'u gözlerden kayboldu.