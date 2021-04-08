Video Yaşam Koruma altındaki 'Akdeniz Foku' görüntülendi | Video

Koruma altındaki 'Akdeniz Foku' görüntülendi | Video

Koruma altındaki 'Akdeniz Foku' görüntülendi | Video
08.04.2021 | 13:59

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Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan ve koruma altındaki Akdeniz Fok’u, Gökova Körfezinde görüldü.

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Muğla bölgesinde yaşam alanı olarak Gökova Körfezini seçen Akdeniz Foku, Menteşe ilçesi Turnalı Sahilinde vatandaşlar tarafından kıyıya yakın bir alanda avlanırken cep telefonu ile görüntülendi. Kısa süre görüntülenen Akdeniz Fok'u gözlerden kayboldu.

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