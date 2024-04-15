Video Yaşam Kozan’da feci kaza: Otomobil yol kenarındaki yayaya böyle çarptı | Video
Kozan’da feci kaza: Otomobil yol kenarındaki yayaya böyle çarptı | Video

Kozan’da feci kaza: Otomobil yol kenarındaki yayaya böyle çarptı | Video

15.04.2024 | 15:24

Adana’nın Kozan ilçesinde otomobil sürücüsü yol artasından giden bisiklete çarpmama için yol kenarındaki yayaya çarparak ağır yaraladı. Olay anı ise saniye saniye görüntülendi.

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Edinilen bilgiye göre kaza Kozan'da Sırkıntı Caddesinde 13 Nisan günü meydana geldi. İddiaya göre otomobil sürücüsü yol ortasından giden bisiklete çarpmamak için manevra yapıp direksiyon hakimiyetini kaybedince yol kenarındaki 25 yaşındaki Furkan Yalım isimli yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya savurulup ağır yaralanırken otomobil daha sonrada başka bir yere çarpıp durabildi. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi.

Yaralının Adana Şehir Hastanesindeki tedavisi sürerken, hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.
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