Kozan’da feci kaza: Otomobil yol kenarındaki yayaya böyle çarptı | Video
Adana’nın Kozan ilçesinde otomobil sürücüsü yol artasından giden bisiklete çarpmama için yol kenarındaki yayaya çarparak ağır yaraladı. Olay anı ise saniye saniye görüntülendi.
Yaralının Adana Şehir Hastanesindeki tedavisi sürerken, hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.
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