Küçük Samet, doğum gününü kutlayan polislere selam verip, marş okudu | Video

Adana polisi, doğuştan kalbi delik olan 6 yaşındaki Samet Çakır'ın doğum gününü kutladı. Polisleri görünce büyük mutluluk yaşayan küçük Samet, kendisine hediye getiren polislere selam verip, Özel Harekat marşı okudu.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi'nde yaşayan Mehmet (44) ile Zinnet Çakır (40) çiftinin 6 çocuğundan 6 yaşındaki Samet ve 16 yaşındaki Zöhra Çakır, kalbi delik olarak dünyaya geldi. Polis hayranı olan Samet, ağabeyi Metin Çakır?dan polis kıyafeti istedi. Bunun üzerine Metin Çakır, İl Emniyet Müdürlüğü?ne giderek doğum günü yaklaşan kardeşinin polisleri çok sevdiğini ve onları görmek istediğini söyledi.



Bunun üzerine İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatıyla Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptırdıkları yaş pasta ve oyuncaklarla Çakır ailesinin evine gitti. Kapıda polisleri görünce büyük mutluluk yaşayan Samet, doğum günü pastasının üzerindeki mumları üfledi. Polis kıyafeti giyen Samet, selam verip, Özel Harekat marşı okudu. Polisler, Samet Çakır'a oyuncak polis aracı hediye etti.



Samet Çakır, polisleri çok sevdiğini ve doğum gününe gelmelerinden mutluluk duyduğunu söyledi. Ağabeyi Metin Çakır ise kardeşinin ve ailesinin polisi çok sevdiğini söyleyerek, "Polislerin talebimizi geri çevirmeyip sürpriz yapması herkesi çok sevindirdi. Özellikle kardeşim çok mutlu oldu. Kardeşimin doğuştan kalbi delik" diye konuştu.