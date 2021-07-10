Video Yaşam Lenf kanserine yakalanan Boğaç Aksoy'dan iyi haber! Boğaç Aksoy sağlık durumunu sosyal medyadan duyurdu! | Video

Lenf kanserine yakalanan Boğaç Aksoy'dan iyi haber! Boğaç Aksoy sağlık durumunu sosyal medyadan duyurdu! | Video

Lenf kanserine yakalanan Boğaç Aksoy'dan iyi haber! Boğaç Aksoy sağlık durumunu sosyal medyadan duyurdu! | Video
10.07.2021 | 00:18

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'Arka Sokaklar' dizisiyle gönülleri fetheden ünlü oyuncu Boğaç Aksoy, kısa bir süre önce lenf kanserine yakalanmıştı. Ünlü oyuncunun tedavisine hemen başlanmış ve sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilmişti. Bugün Boğaç Aksoy, sğlık durumu ile ilgili sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu Boğaç Aksoy, çektiği videoda sağlık durumunun günden günde iyiye gittiğini açıkladı. İşte ünlü oyuncunun çektiği o video...

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