Video Yaşam LPG’li cip alev topuna döndü | Video
LPG’li cip alev topuna döndü | Video

LPG’li cip alev topuna döndü | Video

18.12.2023 | 10:22

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde seyir halindeyken motor kısmı tutuşan araç alev alev yanarak hurdaya döndü. Olayda yaralanan olmazken itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

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Olay, Çorlu-Ergene çevreyolu üzeri Yeşiltepe - Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Marmaracık Mahallesi istikametine seyir halinde Emrah Saltan idaresindeki LPG'li cipin motor kısmından dumanlar yükseldi. Sürücüler tarafından uyarılan Emrah Saltan, yol kenarına park ettiği aracından inip uzaklaştı. Alevlerin yükselmesinin ardından kısa sürede araç alev topuna döndü.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Olayda yaralanan olmazken araç hurdaya döndü.
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