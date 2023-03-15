Malatya'da sel metrelerce yükseklikte dalgalar oluşturdu | Video
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde sağanak yağış sonrası oluşan sel metrelerce yükseklikte dalgalar oluşturdu. Aşırı su toplayan Sultansuyu Barajı'nda ise tahliye çalışmaları başlatıldı.
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