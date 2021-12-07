Maltepe'de D-100 karayolu daraltıldı, kilometrelerce trafik oluştu | Video

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"Bostancı - Kayışdağı Arası Yol Kavşak Projesi" kapsamında başlatılan alt geçit çalışmaları nedeniyle D-100 kara yolunda şerit sayısı düşürüldü. Çalışmalar nedeniyle daraltılan yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, trafikte oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.
İBB ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde başlatılan alt geçit çalışmaları nedeniyle Maltepe - Bostancı mevkii D-100 karayolu Kadıköy istikametine kapatıldı. Trafik akışı yan yoldan 3 şerit olarak gerçekleştirilmeye başlandı. İlk etabının 1 ay süreceği öğrenilen proje çalışmaları sonrası sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik yer yer durma noktasına geldi.
Öte yandan araç sürücülerinin ilerlemekte zorluk yaşadıkları uzun trafik kuyruğu havadan görüntülendi.