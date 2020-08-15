Marmara'nın ortasında böyle bulundu! 3 gündür yardım beklediğini söyledi | Video

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Marmara Denizi ortasında motorsuz teknesinde mahsur kalan kişi, hızlı feribot kaptanının dikkati sayesinde kurtarıldı. Feribota alınan kişi Yenikapı İskelesi'ne getirildi. Oldukça bitkin olduğu öğrenilen bu kişi ambulansla hastaneye götürüldü.