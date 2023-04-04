Mersin'de DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı | Video 04.04.2023 | 10:40 Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan şüpheliden 5’i tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü sınır dışı edilirken, 5'i tutuklandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, örgüt içerisinde sözde istihbarat ve lojistik yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde bulunan, çatışma bölgelerinde silahlı olarak faaliyet de yürüten, yasa dışı yollardan Türkiye'ye girip örgüte elaman kazandırma arayışında olan 8 şüpheliyi belirledi.

Dron destekli ve Özel Harekat polislerinin de katıldığı eş zamanlı düzenlenen operasyonda, A.S., M.A., A.A., O.A., S.M., A.K.İ., A.A.K. ile O.A.A. gözaltına alındı.